Suspeito de ataque que baleou menina de 7 anos é detido em Cariacica

Um homem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar nesta quinta-feira (27), no bairro Vila Oásis, em Cariacica, suspeito de ser um dos autores do ataque que baleou uma menina de 7 anos, além do pai e do tio dela, no último dia 17. Dois adolescentes, de 15 e 16 anos também foram apreendidos, mas não são suspeitos de envolvimento no ataque, de acordo com a polícia. Eles foram levados à delegacia por estarem no local com armas e drogas. Os três não tiveram os nome repassados.
Os policiais também encontraram uma pistola calibre .380 e um revólver calibre 38, além de um carregador calibre .380, munições, buchas de maconha e dinheiro em espécie.
O ataque aconteceu no bairro Itanguá, também em Cariacica. O pai da menina de 7 anos, que cumpriu pena por tráfico de drogas e estava em liberdade, seria o alvo dos disparos. A criança baleada é filha do ex-presidiário, foi ferida na região olho e chegou a ficar internada na UTI.
O CASO
No dia 17, a criança, o pai e o irmão dele estavam em casa, na região de Itanguá, Cariacica, quando foram alvo de indivíduos armados que dispararam contra eles. Por nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada após ser informada que os três haviam dado entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, e que havia uma pessoa baleada.
No PA, a guarnição constatou que os três haviam sido alvejados, incluindo a menina de 7 anos. No dia seguinte, a advogada Jamily Bonatto, que defende o pai da criança, explicou à reportagem que o homem já cumpriu pena por tráfico de drogas e estava em liberdade. No dia do ocorrido, estava na frente de casa com a filha no colo, quando dois indivíduos chegaram em uma moto atirando.
Nesta semana, Jamily Bonatto disse à reportagem de A Gazeta que o quadro de saúde da menina teve boa evolução e os médicos aguardavam para saber se o globo ocular dela foi afetado.
"Ela está bem, foi extubada, saiu da UTI nesta segunda-feira (24) e está na enfermaria. Está reagindo super bem e já interage com a família, e com a mãe", afirmou.
A advogada explicou que o tio da criança continua com a bala alojada na cervical e perdeu o movimento do braço direito. Os médicos ainda avaliam se vão retirar o projétil. Já o pai da menina está com a bala alojada no tórax e a equipe médica também analisa o quadro clínico.
Correção
28/01/2022 - 11:47
Inicialmente foi informado na reportagem que os adolescentes tinham envolvimento no ataque do dia 17, em Cariacica. Os jovens, na verdade, foram detidos na mesma casa onde o suspeito estava, porém sem indícios de participação na tentativa de homicídio. O texto foi corrigido.