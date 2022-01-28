Suspeito de ataque que baleou menina de 7 anos é detido em Cariacica

A menina ferida no olho foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital Crédito: Any Cometti

Os policiais também encontraram uma pistola calibre .380 e um revólver calibre 38, além de um carregador calibre .380, munições, buchas de maconha e dinheiro em espécie.

O CASO

No dia 17, a criança, o pai e o irmão dele estavam em casa, na região de Itanguá, Cariacica, quando foram alvo de indivíduos armados que dispararam contra eles. Por nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada após ser informada que os três haviam dado entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, e que havia uma pessoa baleada.

No PA, a guarnição constatou que os três haviam sido alvejados, incluindo a menina de 7 anos. No dia seguinte, a advogada Jamily Bonatto, que defende o pai da criança, explicou à reportagem que o homem já cumpriu pena por tráfico de drogas e estava em liberdade. No dia do ocorrido, estava na frente de casa com a filha no colo, quando dois indivíduos chegaram em uma moto atirando.

Nesta semana, Jamily Bonatto disse à reportagem de A Gazeta que o quadro de saúde da menina teve boa evolução e os médicos aguardavam para saber se o globo ocular dela foi afetado.

"Ela está bem, foi extubada, saiu da UTI nesta segunda-feira (24) e está na enfermaria. Está reagindo super bem e já interage com a família, e com a mãe", afirmou.

A advogada explicou que o tio da criança continua com a bala alojada na cervical e perdeu o movimento do braço direito. Os médicos ainda avaliam se vão retirar o projétil. Já o pai da menina está com a bala alojada no tórax e a equipe médica também analisa o quadro clínico.