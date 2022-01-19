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Pai e tio feridos

Menina de 7 anos baleada em Cariacica passa por cirurgia

As 72h após a operação serão cruciais para a evolução do estado de saúde da criança, que foi atingida na última segunda (17) por um disparo de arma de fogo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jan 2022 às 13:07

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:07

A menina de 7 anos ferida com um tiro na região do olho na última segunda-feira (17) foi operada nesta terça-feira (18). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a advogada do pai da criança explicou que as 72 horas após a cirurgia serão cruciais para a evolução do estado de saúde.
Segundo a advogada Jamily Bonatto, o pai, a filha e o tio da menina estão reagindo bem ao tratamento. 
As primeiras informações davam conta de que o tiro havia atingido o olho da menina. A mãe da criança explicou à advogada que o disparo atingiu uma região próxima e que, após o prazo de 72 horas, a equipe médica vai saber precisar se o globo ocular foi afetado.
Crime
Ex-presidiário, filha de 7 anos e tio dela são baleados em Cariacica Crédito: Any Cometti

O CASO

Na última segunda-feira (17), a criança, o pai e o irmão dele estavam em casa, na região de Itanguá, Cariacica, quando foram alvo de indivíduos armados que dispararam contra eles.
Por nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada após ser informada que os três haviam dado entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, e que havia uma pessoa baleada. No PA, a guarnição constatou que os três haviam sido alvejados, incluindo a menina de 7 anos.
Nesta terça-feira (18), a advogada Jamily Bonatto, que defende o pai da criança, explicou à reportagem que o homem já cumpriu pena por tráfico de drogas e estava em liberdade. Na segunda, estava na frente de casa com a filha no colo quando dois indivúduos chegaram em uma moto atirando.

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