Menina de 7 anos baleada em Cariacica passa por cirurgia

A Gazeta, a advogada do pai da criança explicou que as 72 horas após a cirurgia serão cruciais para a evolução do estado de saúde. A menina de 7 anos ferida com um tiro na região do olho na última segunda-feira (17) foi operada nesta terça-feira (18). Em conversa com a reportagem de, a advogada do pai da criança explicou que as 72 horas após a cirurgia serão cruciais para a evolução do estado de saúde.

Segundo a advogada Jamily Bonatto, o pai, a filha e o tio da menina estão reagindo bem ao tratamento.

As primeiras informações davam conta de que o tiro havia atingido o olho da menina. A mãe da criança explicou à advogada que o disparo atingiu uma região próxima e que, após o prazo de 72 horas, a equipe médica vai saber precisar se o globo ocular foi afetado.

Ex-presidiário, filha de 7 anos e tio dela são baleados em Cariacica Crédito: Any Cometti

O CASO

Na última segunda-feira (17), a criança, o pai e o irmão dele estavam em casa, na região de Itanguá, Cariacica, quando foram alvo de indivíduos armados que dispararam contra eles.

Por nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada após ser informada que os três haviam dado entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, e que havia uma pessoa baleada. No PA, a guarnição constatou que os três haviam sido alvejados, incluindo a menina de 7 anos.