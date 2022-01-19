A polícia encontrou dois quilos de maconha e 11 quilos de cafeína no apartamento em Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES

Your browser does not support the audio element. Polícia estoura base do tráfico onde cafeína era misturada à cocaína em Vila Velha

Um homem de 32 anos foi preso, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas de Vila Velha , em operação da Polícia Civil realizada nesta segunda-feira (17). Ele estava em um apartamento no bairro Glória que, segundo a polícia, era utilizado como base para os criminosos. No local, foram apreendidos dois quilos de maconha e 11 quilos de cafeína que, de acordo com a corporação, é utilizada no preparo da cocaína, além de balanças de precisão e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Conforme o delegado Eduardo Teixeira Coelho, titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), a polícia identificou que o apartamento era utilizado pelos traficantes a partir de uma denúncia anônima. De acordo com o delegado, o suspeito, que não teve o nome divulgado, não resistiu à prisão. Ele já possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo qualificado.

"Recebemos informações de que o local estava sendo usado como ponto de venda de entorpecentes. Ao receber a notícia, imediatamente fomos até o local para verificarmos a denúncia. Ficamos monitorando o local. No momento mais oportuno, demos voz de prisão para o indivíduo e desarticulamos o imóvel”, explicou.