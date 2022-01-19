Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Polícia estoura base do tráfico onde cafeína era misturada à cocaína em Vila Velha
Um preso

Polícia estoura base do tráfico onde cafeína era misturada à cocaína em Vila Velha

No local, os policiais encontraram dois quilos de maconha e 11 quilos de cafeína, que é utilizada no preparo de cocaína; homem de 32 anos foi preso
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 jan 2022 às 12:05

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:05

A polícia encontrou dois quilos de maconha e 11 quilos de cafeína no apartamento em Vila Velha
A polícia encontrou dois quilos de maconha e 11 quilos de cafeína no apartamento em Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES
Polícia estoura base do tráfico onde cafeína era misturada à cocaína em Vila Velha
Um homem de 32 anos foi preso, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas de Vila Velha, em operação da Polícia Civil realizada nesta segunda-feira (17). Ele estava em um apartamento no bairro Glória que, segundo a polícia, era utilizado como base para os criminosos. No local, foram apreendidos dois quilos de maconha e 11 quilos de cafeína que, de acordo com a corporação, é utilizada no preparo da cocaína, além de balanças de precisão e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.
Conforme o delegado Eduardo Teixeira Coelho, titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), a polícia identificou que o apartamento era utilizado pelos traficantes a partir de uma denúncia anônima. De acordo com o delegado, o suspeito, que não teve o nome divulgado, não resistiu à prisão. Ele já possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas e roubo qualificado.
"Recebemos informações de que o local estava sendo usado como ponto de venda de entorpecentes. Ao receber a notícia, imediatamente fomos até o local para verificarmos a denúncia. Ficamos monitorando o local. No momento mais oportuno, demos voz de prisão para o indivíduo e desarticulamos o imóvel”, explicou.
O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Mulher é agredida pelo ex em festa após se recusar a dormir com ele em Vitória

Ataque a tiros em bar de Vila Velha deixa um morto e dois feridos

Vídeo de briga no mar mostra agressão a jovem em praia de Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados