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Violência

Ex-presidiário, filha de 7 anos e irmão são baleados em Cariacica

A criança foi ferida no olho. As três vítimas foram levadas ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 jan 2022 às 21:50

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 21:50

Crime
Ex-presidiário, filha de 7 anos e irmão são baleados em Cariacica Crédito: Any Cometti
Três pessoas foram baleadas na noite desta segunda-feira (17), na região de Itanguá, em Cariacica, sendo uma delas uma criança de 7 anos. O alvo dos disparos era um ex-presidiário, que acabou sendo atingido no braço.
Segundo informações apuradas pela repórter Any Cometti, para a TV Gazeta, o irmão do alvo estava por perto e foi atingido na cabeça. De acordo com informações da polícia, que esteve no local, este não tinha envolvimento com o crime.
A criança baleada é filha do ex-presidiário. Ela foi ferida no olho. A primeira informação apurada no local era de que, segundo a polícia, a menina teria sido usada como escudo, informação que, de acordo com a advogada que representa o ex-presidiário, não procede (veja o posicionamento abaixo).
As três vítimas foram levadas ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município. 

ADVOGADA NEGA VERSÃO

Em contato com a reportagem na manhã desta terça-feira (18), a advogada Jamily Bonatto se apresentou como representante do ex-presidiário citado na matéria e negou que o homem tenha usado a filha de 7 anos como escudo. Ela ressaltou ainda que a criança estava no colo do pai no momento do crime. Confira a fala dela na íntegra:
"Ele foi condenado juntamente com 2 pessoas por tráfico de drogas e cumpriu sua pena. No final de outubro foi para o regime aberto disposto a mudar de vida, tanto que estava se apresentando normalmente e pouco saía de casa, apenas para passear com sua filha, por quem é apaixonado.
Ontem estavam todos (mãe, irmão, irmã, vizinho, a filha e 2 sobrinhos) em frente a sua casa (ele mora com a mãe - o pai faleceu no início de novembro) e numa determinada hora resolveram entrar.
Quando a irmã dele estava saindo, chegaram 2 pessoas numa moto já atirando (primeiro deram um tiro pra cima), todos correram e essas pessoas entraram na casa da mãe dele de capacete, o irmão e a irmã dele entraram em luta corporal com os atiradores, num momento de desespero.
Ele não usou sua filha como escudo, ele jamais faria isso porque é muito apaixonado por ela. O que houve é que ela estava no colo dele e foi atingida no olho, foi operada e está na UTI."

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, segundo a corporação, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", evidenciou a corporação no texto. 

O QUE DIZ A PM

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que na noite desta segunda-feira (17) policiais militares foram acionados para irem ao PA de Alto Lage, em Cariacica, pois havia dado entrada um indivíduo baleado.
"No Pronto Atendimento, a equipe constatou que três pessoas tinham sido alvejadas, sendo dois do sexo masculino e uma menina, de sete anos. A criança é filha de um dos indivíduos baleados. Segundo informações, o fato aconteceu no bairro Itanguá, em Cariacica, onde um suspeito entrou na casa e disparou contra as vítimas. Após o fato ele fugiu do local", finaliza a nota.

Atualização

18/01/2022 - 10:34
Após a publicação da matéria, uma advogada, em contato com a reportagem, disse que o pai não usou a filha como escudo. O texto foi atualizado com as novas informações. 

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