Jovem é morto em Ulisses Guimarães e ônibus param de circular na região

Jovem foi morto em Ulisses Guimarães Crédito: Any Cometti

Um jovem de 21 anos foi assassinado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , próximo à própria casa, na manhã desta segunda-feira (17). Ao longo do dia, moradores da região relataram que houve toque de recolher e que não havia ônibus circulando.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, os moradores relataram que Alailsson Nunes Pereira, conhecido como "Maria Preta", não tinha envolvimento com a criminalidade, já trabalhou como mecânico na oficina do pai e atualmente entregava lanches.

Os vizinhos contaram à polícia que ele estava saindo de moto, durante a folga, e estava indo deixar com outro motoboy a mochila de entregas. Bandidos passaram de carro atirando e o atingiram 8 vezes, segundo a perícia. Não houve tiroteio, mas a intenção de, de fato, matar a vítima.

Demandada, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que realizou patrulhamento na região durante todo o dia, e que comércio e repartições públicas funcionaram normalmente.

A Polícia Militar também reforçou que não houve toque de recolher na região e que equipes estão saturando o bairro Ulisses Guimarães e adjacências.

Apesar disso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, por meio de nota, que por motivo de segurança de usuários e trabalhadores do sistema, as linhas 612 e 653 não estão entrando nos bairros 13 de Maio e Ulisses Guimarães e que assim que a situação voltasse ao normal, os itinerários originais voltariam a ser cumpridos.