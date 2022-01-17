Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Jovem é morto em Ulisses Guimarães e ônibus param de circular na região

Segundo moradores do local, Alailsson Nunes Pereira, conhecido como "Maria Preta", não tinha envolvimento com a criminalidade, já trabalhou como mecânico na oficina do pai e atualmente entregava lanches
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 jan 2022 às 20:46

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 20:46

Assassinato em VV
Jovem foi morto em Ulisses Guimarães Crédito: Any Cometti
Um jovem de 21 anos foi assassinado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, próximo à própria casa, na manhã desta segunda-feira (17). Ao longo do dia, moradores da região relataram que houve toque de recolher e que não havia ônibus circulando.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, os moradores relataram que Alailsson Nunes Pereira, conhecido como "Maria Preta", não tinha envolvimento com a criminalidade, já trabalhou como mecânico na oficina do pai e atualmente entregava lanches.
Os vizinhos contaram à polícia que ele estava saindo de moto, durante a folga, e estava indo deixar com outro motoboy a mochila de entregas. Bandidos passaram de carro atirando e o atingiram 8 vezes, segundo a perícia. Não houve tiroteio, mas a intenção de, de fato, matar a vítima.
Demandada, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que realizou patrulhamento na região durante todo o dia, e que comércio e repartições públicas funcionaram normalmente.
A Polícia Militar também reforçou que não houve toque de recolher na região e que equipes estão saturando o bairro Ulisses Guimarães e adjacências.
Apesar disso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou, por meio de nota, que por motivo de segurança de usuários e trabalhadores do sistema, as linhas 612 e 653 não estão entrando nos bairros 13 de Maio e Ulisses Guimarães e que assim que a situação voltasse ao normal, os itinerários originais voltariam a ser cumpridos.
Na manhã desta terça (18), a Ceturb informou que a operação dos coletivos em Ulisses Guimarães, nas primeiras horas do dia, manteve o desvio. Agora, ainda de acordo com a companhia, a situação está sendo reavaliada junto com a PM para retornar com a operação normal.

Veja Também

Norte e Noroeste do ES: homicídios em 2022 já superam mesmo período de 2021

Vídeo: mulher vai parar na delegacia após causar tumulto no PA da Glória

Jovem rouba mercearia, foge, volta exigindo mais e é detido em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados