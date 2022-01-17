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Quebra-quebra

Vídeo: mulher vai parar na delegacia após causar tumulto no PA da Glória

Segundo a prefeitura, paciente alegava sintomas da Covid-19 e não aceitou a classificação dada no primeiro atendimento. Ela foi levada a delegacia e autuada em flagrante por dano ao patrimônio público
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 jan 2022 às 18:37

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 18:37

Uma paciente causou tumulto por volta das 10h desta segunda-feira (17) durante atendimento de classificação no Pronto-Atendimento da Glória, em Vila Velha. Em vídeo gravado no local, é possível ver a mulher exaltada e arremessando objetos em uma sala.
Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Guarda Municipal foi acionada por uma servidora da unidade devido ao quebra-quebra gerado. "Ela alegava sintomas da Covid-19 e não aceitou a classificação dada no primeiro atendimento, a partir de quando xingou uma das servidoras que a atendia", diz nota da administração municipal.
Ainda segundo a prefeitura, a paciente também arremessou uma mesa e machucou a servidora. Um computador e um monitor cardíaco caíram no chão em meio ao tumulto.
Por fim, de acordo com a administração, guardas municipais controlaram a situação e garantiram a tranquilidade para continuidade dos atendimentos. "Assim que a senhora foi atendida, ela foi apresentada às autoridades policiais pelos crimes contra o patrimônio e desacato a servidor público".
A prefeitura explicou que, no boletim de ocorrência registrado, consta ainda que a mulher não cumpria com os protocolos sanitários devidos e se recusava a utilizar máscara.
Também acionada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a mulher de 49 anos foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, tendo sido autuada em flagrante por dano ao patrimônio público. Ela deverá responder em liberdade após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

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