A Divisão de Homicídios de Vila Velha investiga os dois assassinatos ocorridos em Riviera da Barra Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Criminosos passam de carro atirando e matam dois jovens em rua de Vila Velha

David Aragão de Jesus. A outra vítima chamava-se Gildson Santos da Conceição. Dois homens foram executados com muitos tiros, na tarde do último sábado (15), quando criminosos armados e encapuzados passaram atirando de dentro de um carro na direção deles. O duplo homicídio ocorreu no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha . As vítimas são um adolescente, de 16 anos, e um rapaz de 23. O menor, segundo o boletim do caso, foi identificado como. A outra vítima chamava-se

Testemunhas contaram aos policiais que os rapazes conversavam na frente da casa de um deles. Neste momento, um carro, Renault Logan, se aproximou e os ocupantes abriram fogo, sem que a dupla tivesse chance de correr. Ao menos três pessoas estavam no carro utilizado na ação, de acordo com o boletim de ocorrência.

David foi atingido por disparos no pescoço, um de raspão na mão esquerda, outro na cabeça e ainda outros cinco tiros no peito. Ao todo, o menor foi alvo de pelo menos 8 tiros. Já Gildson foi morto com um disparo na região da nuca. Ele ainda foi atingido por outro disparo no pé direito.

BATIDA E FUGA

Após a dupla execução, os criminosos bateram com o veículo quando fugiam do local do crime. Com o carro danificado, eles fugiram a pé para uma região de mata, onde fica localizado um centro de treinamento do Exército na cidade.

Próximo ao ponto onde o Logan foi abandonado, os policiais encontraram um carregador de pistola calibre .380 sem munição também sem numeração.

8 tiros Apenas o adolescente foi morto com quase 10 disparos

Os policiais da Divisão de homicídios da Polícia Civil coletaram cápsulas deflagradas de pistola calibre .380 e 9 mm, nas imediações do local onde a dupla foi morta.

OUTRO FERIDO

Enquanto a perícia era feita, a polícia soube de um homem de 53 anos, também ferido na ação criminosoa. A vítima havia dado entrada no Pronto-Atendimento de Riviera da Barra com um ferimento à bala na região da coxa direita.