Duas mulheres são agredidas pelos companheiros na Grande Vitória

Duas mulheres foram agredidas pelos companheiros neste domingo (16) na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

Duas mulheres de 23 e 43 anos foram agredidas pelos companheiros na Grande Vitória neste domingo (16). O primeiro caso aconteceu no bairro Divinópolis, na Serra , onde também foi apreendida uma espingarda com mira a laser e 50 munições. Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Militar

A segunda ocorrência foi em Ponta da Fruta, bairro de Vila Velha . As agressões, de acordo com o suspeito de 43 anos, que foi detido pela polícia, aconteceram porque a mulher teria falado mal da mãe dele.

SERRA

Em Divinópolis, a vítima de 23 anos explicou aos policiais que havia sofrido agressões de seu companheiro - ela estava com arranhões na perna direita - e que ele estava com uma arma. O homem disse aos militares que a arma, uma espingarda calibre .22, estava em um quarto embaixo da casa onde estavam.

Os policiais foram até o local apontado pelo homem e encontraram a espingarda com mira a laser e 50 munições calibre .22. O homem foi detido e levado até a Delegacia Regional da Mulher.

VILA VELHA

No outro caso, em Ponta da Fruta, uma mulher de 43 anos acionou a Polícia Militar depois de ter sido agredida na cabeça, no rosto e em um braço pelo companheiro. Ela estava com um inchaço na testa e um corte na boca quando os militares chegaram ao local. A motivação, segundo a vítima, seria um desentendimento com a sogra dela.