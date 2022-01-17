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Violência contra a mulher

Duas mulheres são agredidas pelos companheiros na Grande Vitória

Os casos aconteceram na Serra e em Vila Velha neste domingo (16) e dois homens, de 39 e 43 anos, foram detidos pela polícia; em uma das ocorrências, uma espingarda com 50 munições foi apreendida
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

17 jan 2022 às 13:39

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 13:39

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Duas mulheres foram agredidas pelos companheiros neste domingo (16) na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Duas mulheres de 23 e 43 anos foram agredidas pelos companheiros na Grande Vitória neste domingo (16). O primeiro caso aconteceu no bairro Divinópolis, na Serra, onde também foi apreendida uma espingarda com mira a laser e 50 munições. Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Militar.
A segunda ocorrência foi em Ponta da Fruta, bairro de Vila Velha. As agressões, de acordo com o suspeito de 43 anos, que foi detido pela polícia, aconteceram porque a mulher teria falado mal da mãe dele.

SERRA

Em Divinópolis, a vítima de 23 anos explicou aos policiais que havia sofrido agressões de seu companheiro - ela estava com arranhões na perna direita - e que ele estava com uma arma. O homem disse aos militares que a arma, uma espingarda calibre .22, estava em um quarto embaixo da casa onde estavam.
Os policiais foram até o local apontado pelo homem e encontraram a espingarda com mira a laser e 50 munições calibre .22. O homem foi detido e levado até a Delegacia Regional da Mulher. 

VILA VELHA

No outro caso, em Ponta da Fruta, uma mulher de 43 anos acionou a Polícia Militar depois de ter sido agredida na cabeça, no rosto e em um braço pelo companheiro. Ela estava com um inchaço na testa e um corte na boca quando os militares chegaram ao local. A motivação, segundo a vítima, seria um desentendimento com a sogra dela.
O homem confessou aos policiais que havia agredido a mulher porque ela falou mal da mãe dele. Ele estava com arranhões no peito, provocados, segundo ele, pela mulher. O homem foi conduzido para o Plantão Especializado da Mulher.

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