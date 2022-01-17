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Violência

Norte e Noroeste do ES: homicídios em 2022 já superam mesmo período de 2021

Pelo menos 24 homicídios já foram registrados nas regiões apenas nas duas primeiras semanas do ano
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 jan 2022 às 19:08

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 19:08

Viatura da Polícia Militar
Além de Colatina, Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, também já registrou mortes por violência. A cidade já soma três assassinatos Crédito: Fernando Madeira
Jefferson Costa Ramos, de 25 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na tarde de sábado (15). O crime aconteceu em um bar na comunidade Reta Grande, em Colatina, no Noroeste do Estado. Menos de 24 horas antes, na tarde de sexta-feira (14), Carlos Alberto dos Santos foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro Barbados, também em Colatina, enquanto estava em um churrasco com a família.
Esses são dois dos 24 homicídios que já foram registrados nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo apenas nas duas primeiras semanas do ano de 2022. O número já é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com o Painel de Homicídio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), 20 homicídios foram registrados até o dia 16 de janeiro de 2021.
Segundo o painel, 9 homicídios foram registrados na região Noroeste este ano. No mesmo período do ano passado foram 8. Já no Norte houve um aumento de 3 casos, passando de 12 no ano passado para 15 neste ano.
HOMICÍDIOS NAS CIDADES DO NORTE
  • Aracruz - 2
  • Ibiraçu - 1
  • Linhares - 4
  • Sooretama - 1
  • São Mateus - 2
  • Pedro Canário - 1
  • Jaguaré - 3
  • Mucurici - 1
HOMICÍDIOS NAS CIDADES DO NOROESTE
  • Colatina - 2
  • Vila Valério - 1
  • Nova Venécia - 1
  • Barra de São Francisco - 1
  • São Gabriel da Palha - 1
  • Baixo Guandu - 3

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Além de Colatina, Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, também já registrou mortes por violência. A cidade já soma três assassinatos. O primeiro do ano foi no dia 3, quando um jovem de 27 anos foi encontrado morto, com marcas de tiros na cabeça. Na última segunda-feira (10), Fernando Rosendo Xavier, de 34 anos, foi assassinado a tiros no meio da rua, no bairro Santa Mônica.
O último homicídio no município foi na quinta-feira (13). Leni Dettmann, de 50 anos, foi morto enquanto caminhava na BR 259, no trecho que faz divisa com a cidade mineira de Aimorés. A Polícia Civil informou que os três crimes estão sob investigação da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
No Norte, Linhares já registrou quatro homicídios, segundo o painel da Sesp. O mais recente foi neste domingo (16), quando um jovem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi morto a tiros no bairro Interlagos. O crime teria acontecido no meio da rua.
Em Aracruz, também na região Norte, dois homens foram encontrados mortos em uma plantação de café na última segunda-feira (10) no bairro Jacupemba, na zona rural do município. As vítimas foram identificadas como Hector Diego Cândido Sepulcri, de 24 anos, e Pablo de Jesus Pereira, de 18.

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Levantamentos preliminares, feitos pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, indicam que a motivação do crime está relacionada a desacertos com o tráfico de drogas.
Segundo o secretário Estadual de Segurança Pública, Alexandre Ofranti Ramalho, para a repórter Gabriela Fardin da TV Gazeta Noroeste, essa é a motivação da maior parte dos crimes que ocorreram nessas cidades. “A maioria dos homicídios no Norte e Noroeste do Estado tem ligação com o tráfico de entorpecentes”, afirma.
O secretário aponta que os altos índices de homicídio no início do ano tem uma explicação: “Toda vez que os presos recebem algum benefício de saidinha de fim de ano, como foi no Natal e no ano novo, nós temos um reflexo muito grande na segurança pública. Até o número de prisões efetuadas aumenta, porque os mesmos indivíduos acabam retornando para o sistema prisional”.
Alexandre explica que a Secretária tem reforçado a Operação Verão, nas praias do Estado, mas mantendo a mesma capacidade do efetivo no interior. Além disso, implanta o teleflagrante da Polícia Civil nos municípios, que já expandiu para São Mateus, Aracruz e Nova Venécia.

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