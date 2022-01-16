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Violência

Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Linhares

Crime aconteceu no bairro Interlagos, na manhã deste domingo (16). Segundo a Polícia Civil, crime é investigado, mas ninguém foi preso ainda
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jan 2022 às 14:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 14:00

Um jovem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi morto a tiros na manhã deste domingo (16) no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O crime teria acontecido no meio da rua.
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Disse ainda que até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Denuncias que ajudem na investigação do crime podem ser passadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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