Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Linhares

Um jovem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi morto a tiros na manhã deste domingo (16) no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O crime teria acontecido no meio da rua.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Disse ainda que até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Denuncias que ajudem na investigação do crime podem ser passadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.