Caixa morta durante tentativa de assalto a supermercado na Serra deixa dois filhos

Nauzeti Honorin Manuel, de 46 anos, foi baleada durante uma tentativa de assalto a um supermercado na Serra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os três criminosos desceram de um carro e, ao entrar no supermercado, anunciaram o assalto e começaram a limpar os caixas. O vigilante, que não teve o nome revelado, sacou a arma e atirou contra os assaltantes, atingindo inclusive um deles.

Uma troca de tiros começou e Nauzeti, que estava trabalhando no momento do crime, foi baleada. Os criminosos saíram do supermercado, mas, logo depois, voltaram para tentar matar o segurança, que conseguiu escapar. Os assaltantes chegaram a atirar novamente, atingindo inclusive uma igreja próxima ao supermercado e, em seguida, fugiram.

Nauzeti chegou a ser socorrida por pessoas que estavam no local e levada para a UPA da Serra Sede, mas morreu logo ao dar entrada na unidade. O vigilante foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele não foi revelado.

O velório de Nauzeti aconteceu na Igreja Batista Betel, em Nova Carapina II, neste domingo, às 16h. Segundo informações de um amigo da família, o sepultamento também foi realizado ainda neste domingo (16). O supermercado, cujo dono é irmão da vítima, está fechado nesta segunda-feira (17) e presta assistência à família de Nauzeti.

A reportagem tentou contato com o supermercado. Esta matéria será atualizada caso haja retorno.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar informou que foi acionada para ir até a unidade de saúde, onde uma mulher baleada tinha dado entrada, mas quando chegaram ao local, receberam a informação de que a mulher havia morrido. A Polícia Civil foi acionada.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.