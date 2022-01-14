Homem morre baleado enquanto caminhava na BR 259, em Baixo Guandu

Um homem morreu baleado na tarde de quinta-feira (13) enquanto caminhava pela BR 259, na altura do bairro Alto Guandu, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Leni Dettmann, de 51 anos. Segundo a Polícia Militar, o autor dos tiros estaria em um veículo Volkswagen Gol e usava um capuz de cor azul.
O irmão da vítima reconheceu o corpo e relatou para a PM que Leni não tinha inimizades. O homem tinha quatro perfurações, segundo a perícia da Polícia Civil, e uma lesão no braço esquerdo, que não se sabe se foi causada por um disparo. Foram encontradas cinco cápsulas deflagradas no local.
Este é o terceiro homicídio que ocorre no município apenas neste ano. O primeiro aconteceu às margens da rodovia ES 446, no bairro Sapucaia, no dia 4. Depois, no dia 10, em um bar, um homem morreu após ser perseguido e sofrer diversos tiros.
A reportagem solicitou informações à Polícia Civil sobre os crimes e o texto será atualizado assim que houver uma resposta.