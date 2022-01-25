Menina de 7 anos baleada em Cariacica sai da UTI

A menina de 7 anos ferida com um tiro na região do olho no dia 17, em Itanguá, Cariacica, saiu da UTI nesta segunda-feira (24). A informação foi confirmada pela reportagem de A Gazeta com a advogada do pai da criança.
A advogada Jamily Bonatto explicou que o quadro de saúde da menina evoluiu e os médicos ainda aguardam para saber se o globo ocular dela foi afetado.
"Ela está bem, foi extubada, saiu da UTI nesta segunda-feira (24) e está na enfermaria. Está reagindo super bem. Continua um pouco inchada, porque o tiro foi muito próximo da cabeça, mas já interage com a família, com a mãe.", afirmou.
A advogada explicou ainda que o tio da criança continua com a bala alojada na cervical e perdeu o movimento do braço direito. Os médicos ainda avaliam se vão retirar o projétil. Já o pai da menina está com a bala alojada no tórax e a equipe médica também avalia o quadro.
O CASO
No dia 17, a criança, o pai e o irmão dele estavam em casa, na região de Itanguá, Cariacica, quando foram alvo de indivíduos armados que dispararam contra eles. Por nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada após ser informada que os três haviam dado entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, e que havia uma pessoa baleada.
No PA, a guarnição constatou que os três haviam sido alvejados, incluindo a menina de 7 anos. No dia seguinte, a advogada Jamily Bonatto, que defende o pai da criança, explicou à reportagem que o homem já cumpriu pena por tráfico de drogas e estava em liberdade. No dia do ocorrido, estava na frente de casa com a filha no colo, quando dois indivíduos chegaram em uma moto atirando.