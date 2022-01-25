Menina de 7 anos baleada em Cariacica sai da UTI

Homem, filha de 7 anos e irmão são baleados em Cariacica Crédito: Any Cometti

A advogada Jamily Bonatto explicou que o quadro de saúde da menina evoluiu e os médicos ainda aguardam para saber se o globo ocular dela foi afetado.

"Ela está bem, foi extubada, saiu da UTI nesta segunda-feira (24) e está na enfermaria. Está reagindo super bem. Continua um pouco inchada, porque o tiro foi muito próximo da cabeça, mas já interage com a família, com a mãe.", afirmou.

A advogada explicou ainda que o tio da criança continua com a bala alojada na cervical e perdeu o movimento do braço direito. Os médicos ainda avaliam se vão retirar o projétil. Já o pai da menina está com a bala alojada no tórax e a equipe médica também avalia o quadro.

O CASO

No dia 17, a criança, o pai e o irmão dele estavam em casa, na região de Itanguá, Cariacica, quando foram alvo de indivíduos armados que dispararam contra eles. Por nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada após ser informada que os três haviam dado entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, e que havia uma pessoa baleada.