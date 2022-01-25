Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuperação

Menina de 7 anos baleada em Cariacica sai da UTI

No dia 17, a criança, o pai e o irmão dele estavam em casa, na região de Itanguá, quando foram alvo de indivíduos armados que dispararam contra eles

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 13:00

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jan 2022 às 13:00
Crime
Homem, filha de 7 anos e irmão são baleados em Cariacica Crédito: Any Cometti
A menina de 7 anos ferida com um tiro na região do olho no dia 17, em Itanguá, Cariacica, saiu da UTI nesta segunda-feira (24). A informação foi confirmada pela reportagem de A Gazeta com a advogada do pai da criança. 
A advogada Jamily Bonatto explicou que o quadro de saúde da menina evoluiu e os médicos ainda aguardam para saber se o globo ocular dela foi afetado.
"Ela está bem, foi extubada, saiu da UTI nesta segunda-feira (24) e está na enfermaria. Está reagindo super bem. Continua um pouco inchada, porque o tiro foi muito próximo da cabeça, mas já interage com a família, com a mãe.", afirmou.
A advogada explicou ainda que o tio da criança continua com a bala alojada na cervical e perdeu o movimento do braço direito. Os médicos ainda avaliam se vão retirar o projétil. Já o pai da menina está com a bala alojada no tórax e a equipe médica também avalia o quadro.

O CASO

No dia 17, a criança, o pai e o irmão dele estavam em casa, na região de Itanguá, Cariacica, quando foram alvo de indivíduos armados que dispararam contra eles. Por nota, a Polícia Militar explicou que foi acionada após ser informada que os três haviam dado entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica, e que havia uma pessoa baleada.
No PA, a guarnição constatou que os três haviam sido alvejados, incluindo a menina de 7 anos. No dia seguinte, a advogada Jamily Bonatto, que defende o pai da criança, explicou à reportagem que o homem já cumpriu pena por tráfico de drogas e estava em liberdade. No dia do ocorrido, estava na frente de casa com a filha no colo, quando dois indivíduos chegaram em uma moto atirando.

Veja Também

Dupla é presa em flagrante por uso de notas falsas no Norte do ES

Assalto dentro de ônibus causa confusão em terminal na Serra

Mulher é encontrada morta com o rosto desfigurado em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Juninho, ex-prefeito de Cariacica, descobre tumor na cabeça após perder a esposa com câncer
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026
Imagem de destaque
'Podemos atingir alvos a 2.000 km': por dentro da base secreta da Ucrânia que lança drones que matam milhares de soldados da Rússia todos os meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados