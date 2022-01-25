Mulher é encontrada morta com o rosto desfigurado em Itapemirim

O corpo de uma mulher foi encontrado com o rosto desfigurado, na tarde desta segunda-feira (24), em um terreno da localidade de Joacima, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Karoline Evangelista Gomes, de 27 anos, foi levada para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informações da Polícia Militar, no local onde a vítima foi localizada, a equipe foi recepcionada por populares e o namorado da vítima. Ele contou aos militares que na noite anterior, a namorada dele comprou um lanche, mas o deixou em casa e depois saiu sem avisar para onde iria.
Na segunda, ele foi informado sobre a morte da namorada. A Polícia Militar acionou a Polícia Civil e corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, de forma anônima.