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No Sul do ES

Mulher é encontrada morta com o rosto desfigurado em Itapemirim

Namorado da vítima contou à polícia que a companheira havia comprado um lanche na noite de domingo e depois saiu sem dizer onde iria; PC investiga o caso

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 11:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jan 2022 às 11:36
Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis
O corpo da mulher encontrada morta em Itapemirim foi levado para o SML de Cachoeiro Crédito: Internauta
O corpo de uma mulher foi encontrado com o rosto desfigurado, na tarde desta segunda-feira (24), em um terreno da localidade de Joacima, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Karoline Evangelista Gomes, de 27 anos, foi levada para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informações da Polícia Militar, no local onde a vítima foi localizada, a equipe foi recepcionada por populares e o namorado da vítima. Ele contou aos militares que na noite anterior, a namorada dele comprou um lanche, mas o deixou em casa e depois saiu sem avisar para onde iria.
Na segunda, ele foi informado sobre a morte da namorada. A Polícia Militar acionou a Polícia Civil e corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, de forma anônima.

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