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Tentativa de latrocínio

Jovem é baleado e tiro atravessa as duas pernas em Linhares

Vítima, de 17 anos, não quis entregar os pertences para dois indivíduos em uma moto e acabou baleado. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir e pediu ajuda ao pai

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 12:26

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 jan 2022 às 12:26
Um adolescente de 17 anos foi baleado na perna após sofrer uma tentativa de latrocínio no interior de Linhares, no Norte do Estado, na tarde de quinta-feira (27). O que surpreende é que a bala atravessou uma perna e ainda o atingiu na outra. A vítima conseguiu fugir e pediu ajuda ao pai, que levou o jovem ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
Data: 27/11/2019 - ES - Linhares - Delegacia Regional de Linhares
Delegacia de Polícia Civil de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
No hospital, em relato à Polícia Militar, o adolescente afirmou que iria pescar quando dois indivíduos surgiram em uma moto. Ele se negou a entregar os pertences e um dos criminosos, que estava na garupa, efetuou o disparo.
Em buscas realizadas, os suspeitos não foram localizados. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. 
A Polícia Civil informou, por nota, que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

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