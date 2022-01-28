Jovem é baleado e tiro atravessa as duas pernas em Linhares

Em buscas realizadas, os suspeitos não foram localizados. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Civil informou, por nota, que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.