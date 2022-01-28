Jovem é baleado e tiro atravessa as duas pernas em Linhares

Um adolescente de 17 anos foi baleado na perna após sofrer uma tentativa de latrocínio no interior de Linhares, no Norte do Estado, na tarde de quinta-feira (27). O que surpreende é que a bala atravessou uma perna e ainda o atingiu na outra. A vítima conseguiu fugir e pediu ajuda ao pai, que levou o jovem ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
No hospital, em relato à Polícia Militar, o adolescente afirmou que iria pescar quando dois indivíduos surgiram em uma moto. Ele se negou a entregar os pertences e um dos criminosos, que estava na garupa, efetuou o disparo.
Em buscas realizadas, os suspeitos não foram localizados. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
A Polícia Civil informou, por nota, que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.