Covid-19: número de cidades fora do risco baixo sobe para 29 no ES

Número de cidades em risco moderado subiu de 20 para 29, como mostra o comparativo desta sexta-feira (11)

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.