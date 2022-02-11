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94º mapa de risco

Covid-19: número de cidades fora do risco baixo sobe para 29 no ES

Entre as cidades que "amarelaram" estão Itapemirim, Aracruz, Fundão e Marechal Floriano; nova classificação vale a partir da próxima segunda-feira (14)

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 18:32

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 fev 2022 às 18:32
Espírito Santo tem 29 cidades no risco moderado, conforme traz o 94º mapa de risco
Espírito Santo tem 29 cidades no risco moderado, conforme traz o 94º mapa de risco Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo
Subiu para 29 o número de cidades do Espírito Santo classificadas no risco moderado para a transmissão do coronavírus. Os demais 49 municípios estão no risco baixo. Elaborado com base em indicadores da pandemia, o 94º mapa de risco foi divulgado nesta sexta-feira (11), pelo Governo do Estado.
No anterior, eram 20 municípios na cor amarela. Entre as cidades que entraram para essa lista estão: AracruzItapemirimIbiraçu e Fundão. A nova classificação valerá a partir da próxima segunda-feira (14) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 20 de fevereiro.

O QUE MUDOU

  • Saíram do risco baixo para o moderado: Aracruz, Barra de São Francisco, Fundão, Ibiraçu, Itapemirim, Iúna, João Neiva, Marechal Floriano, Muniz Freire, Pedro Canário, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.
  • Saíram do risco moderado para o baixo: Alfredo Chaves, Iconha e Mimoso do Sul.
Número de cidades em risco moderado subiu de 20 para 29, como mostra o comparativo desta sexta-feira (11)
Número de cidades em risco moderado subiu de 20 para 29, como mostra o comparativo desta sexta-feira (11) Crédito: Divulgação | Governo do Espírito Santo

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco moderado: Anchieta, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Marechal Floriano, Muniz Freire, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão e Vila Valério.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto de 2020, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.
Vale lembrar que, em outubro do ano passado, o Governo do Estado chegou a criar o "risco muito baixo" – que poderia ser alcançado pelas microrregiões diante do cumprimento de três indicadores de vacinação. No entanto, devido à quarta onda da pandemia, esse nível foi temporariamente suspenso.

Correção

11/02/2022 - 9:00
Versão anterior da reportagem afirmava que Mimoso do Sul havia migrado para o risco moderado. Na verdade, a cidade saiu da classificação amarela e entrou no risco baixo. O texto foi corrigido.
Covid-19 - número de cidades fora do risco baixo sobe para 29 no ES

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