Vídeo: acidente deixa 3 feridos em Aracruz após carro bater em árvore

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A Polícia Militar foi acionada, mas, quando chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas e encaminhadas para o Hospital São Camilo, também em Aracruz. A corporação informou que o motorista estava sob cuidados médicos e que não foi possível realizar o teste do bafômetro. O estado de saúde dele não foi informado.