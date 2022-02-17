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Em Aracruz

Vídeo: acidente deixa 3 feridos em Aracruz após carro bater em árvore

O motorista e mais duas mulheres ficaram feridos. Uma das ocupantes relatou à Polícia Militar que chovia muito no momento da colisão

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:55

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 fev 2022 às 17:55
O motorista de um carro perdeu o controle da direção e se chocou contra uma árvore na ES 257, em Aracruz, no Norte do Estado. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (17). Três pessoas –  o motorista e duas mulheres que também estavam no veículo – ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma das passageiras relatou à Polícia Militar que chovia muito no momento da colisão, o que teria contribuído para o acidente.
No local do acidente, os bombeiros constataram que as duas mulheres estavam aguardando o atendimento fora do carro. Já o motorista teve de ser auxiliado pelas equipes dos Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para sair do veículo.
Motorista perde o controle e bate em árvore na ES 257, em Aracruz
O carro após o acidente na rodovia estadual Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Militar foi acionada, mas, quando chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas e encaminhadas para o Hospital São Camilo, também em Aracruz. A corporação informou que o motorista estava sob cuidados médicos e que não foi possível realizar o teste do bafômetro. O estado de saúde dele não foi informado.

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