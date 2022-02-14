Um homem morreu na tarde deste domingo (13), após um acidente às margens da rodovia ES 484, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Um Volkswagen Brasília bateu às margens da rodovia. No veículo havia outro homem, que foi socorrido.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 17h20, no local conhecido como “Volta Fria”. De acordo com os militares, uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu e levou um homem de 41 anos para o Hospital de São Jose do Calçado.
A segunda vítima, Adriano Carlos Batista Cassini, de 42 anos, já estava sem vida. Uma ambulância do Pronto Atendimento do município e os bombeiros de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, em virtude da proximidade, também foram acionados. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Uma testemunha relatou aos militares que a Brasília teria ultrapassado seu veículo em alta velocidade, seguindo na mesma direção (Bom Jesus do Norte x São Jose do Calçado) e, em uma curva, teria perdido o controle, vindo a colidir com o barranco.
Homem morre dentro de Brasília depois de acidente na ES 484