Um motociclista morreu no final da tarde deste domingo (13) em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, após bater na traseira de um carro. Com o impacto, ele caiu e foi atropelado por outro veículo, que vinha no sentido contrário. Os motoristas envolvidos permaneceram no local e passaram por teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu no bairro Portinho. No local, testemunhas contaram aos militares que o motociclista seguia em alta velocidade pela via e, ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou colidindo na traseira do veículo que seguia à frente. O piloto tombou para a via contrária da direção e acabou sendo atropelado por outro veículo.
O motociclista, que não teve o nome informado pela polícia, morreu no local. De acordo com o relato de familiares aos policiais, a vítima teria passado o dia todo em um churrasco da família e, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, preferiu voltar para casa em Iriri, Anchieta. A polícia verificou ainda que homem não tinha carteira de habilitação.
Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, quando o condutor presta socorro à vítima, não se pode aplicar uma prisão em flagrante. Os dois motoristas permaneceram no local do acidente e foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram ouvidos e liberados. O caso seguirá sob apuração da Delegacia de Polícia de Piúma.
Motociclista bate em carro, cai e morre atropelado em Piúma