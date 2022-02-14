Motociclista bate em carro, cai e morre atropelado em Piúma

O motociclista, que não teve o nome informado pela polícia, morreu no local. De acordo com o relato de familiares aos policiais, a vítima teria passado o dia todo em um churrasco da família e, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, preferiu voltar para casa em Iriri, Anchieta. A polícia verificou ainda que homem não tinha carteira de habilitação.