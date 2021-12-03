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Motorista não resistiu

Vídeo mostra acidente com morte na BR 262, em Marechal Floriano

A batida aconteceu na tarde desta quinta-feira (2) no Trevo Paraju, na BR 262. O condutor do veículo morreu no local e a esposa dele ficou ferida
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 dez 2021 às 11:17

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 11:17

Imagens de videomonitoramento mostram o momento do acidente ocorrido nesta quinta-feira (2), em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 56 da BR 262, no Trevo Paraju, e matou uma pessoa. O vídeo foi divulgado pelo site Montanhas Capixabas
Nas imagens, é possível ver que o Volkswagen/Gol vermelho, dirigido por Nivaldo José Simmes, de 63 anos, foi atingido por um caminhão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro tentou cruzar a pista e foi acertado na lateral. Com o impacto da batida, o Gol rodou e foi parar fora da rodovia.
A PRF confirmou ainda que o motorista perdeu a vida no local. A esposa dele, Maria Endringer Simmer, ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
Polícia Civil informou que o local do acidente foi periciado e o levantamento inicial indica que o carro estava saindo do Distrito de Paraju para ingressar na BR 262 e, em vez de fazer o retorno, atravessou a pista, colidindo com o caminhão que seguia no sentido Belo Horizonte (MG).
O corpo do motorista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Domingos Martins.

Atualização

03/12/2021 - 2:30
A Polícia Civil informou o que a perícia inicial apontou e para onde o corpo do motorista foi levado. O texto foi atualizado.

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