Cesan suspende manutenção na Grande Vitória neste sábado (4)

A manutenção da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) programada para este sábado (4) foi suspensa na Grande Vitória. A justificativa é a dificuldade encontrada na recuperação do Sistema Jucu. Para evitar o risco de desabastecimento em outra parte da Grande Vitória, a companhia informa que as intervenções serão reprogramadas.
Nesta quinta-feira (2), a Cesan havia informado que 135 bairros de cinco municípios poderiam ficar sem água por conta da manutenção. Durante a noite, a companhia enviou nota salientando que a manutenção prevista para sábado (4) para o Sistema Santa Maria da Vitória foi suspensa.
A decisão, segundo a Cesan, tem a ver com as dificuldades encontradas para recuperação do Sistema Jucu, que passou por duas manutenções nesta semana - uma programada e outra emergencial - e que, associadas ao elevado consumo de água, têm prejudicado o restabelecimento do sistema.
"Para evitar o risco de desabastecimento de outra parte da região da Grande Vitória, as intervenções serão reprogramadas", informou a Cesan, por nota.