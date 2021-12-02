Casagrande: ES não tem morte por Covid-19 registrada nesta quinta-feira

Nenhum óbito causado pela COVID-19 foi notificado hoje no ES. Os 6 informados no Painel COVID ocorreram em datas anteriores e estavam em investigação. Marca que reforça a importância da vacinação e de manter todos os cuidados para vencermos definitivamente a pandemia.

No entanto, dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgados nesta sexta-feira (3) mostram que pelo menos quatro pessoas morreram no dia 2 de dezembro (quinta). O Painel Covid aponta ainda pra uma óbito ocorrido na terça e que só foi registrado desta sexta.