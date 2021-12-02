Casagrande: ES não tem morte por Covid-19 registrada nesta quinta-feira

O governador Renato Casagrande revelou que nenhuma morte causada pelo novo coronavírus foi notificada até as 18h30 desta quinta-feira (2) no Espírito Santo. Em publicação feita no Twitter, ele explicou que os seis óbitos divulgados nesta tarde por meio do Painel Covid-19 se referem a vidas perdidas em outras datas, mas que ainda estavam sendo investigadas. O chefe do Executivo estadual também reforçou a importância da vacinação. Confira a postagem:
No entanto, dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgados nesta sexta-feira (3) mostram que pelo menos quatro pessoas morreram no dia 2 de dezembro (quinta). O Painel Covid aponta ainda pra uma óbito ocorrido na terça e que só foi registrado desta sexta.
O fato de não serem registradas mortes em um determinado dia não significa que ninguém perdeu a vida para o coronavírus naquela data. Como é possível constatar nas informações acima, os óbitos podem ser confirmados retroativamente nos dias ou semanas seguintes.
Atualização
03/12/2021 - 6:28
A atualização do Painel Covid que ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (3) apontou que, diferente do que havia dito o governador, quatro pessoas morreram na quinta-feira (2). Contudo, esses óbitos só foram registrados no dia seguinte.