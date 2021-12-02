Covid-19: ES registra 13.198 mortes e 621.495 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 13.198 mortes e 621.495 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 6 óbitos e 506 novas infecções. Os dados foram divulgados na tarde desta quinta-feira (2) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.904. Na sequência, aparece Vila Velha (78.216), seguida por Vitória (67.920) e Cariacica (47.571). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.050), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.722 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.951. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.077 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 598.815, com um acréscimo de 602 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.