Covid-19: ES registra 13.198 mortes e 621.495 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.904. Na sequência, aparece Vila Velha (78.216), seguida por Vitória (67.920) e Cariacica (47.571). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.050), que fica na Região Sul do Estado.

Até esta quinta-feira, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 598.815, com um acréscimo de 602 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.