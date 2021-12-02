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Dia do Samba

Covid-19: ES faz Dia D de vacinação em escola de samba de Vila Velha

Ação está sendo realizada em São Torquato, Vila Velha e tem vacinas disponíveis para aplicação da primeira, segunda e terceira doses em adolescentes e adultos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 dez 2021 às 10:17

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 10:17

Dia D de Vacinação nas Escolas de Samba promove imunização em massa contra a Covid-19
Dia D de Vacinação nas Escolas de Samba promove imunização em massa contra a Covid-19 Crédito: Ronaldo Andrade
Um mutirão de vacinação contra a Covid-19 será realizado ao longo desta quinta-feira (2) na quadra da Escola de Samba Independentes de São Torquato, em Vila Velha. A campanha, chamada de "Dia D de Vacinação nas Escolas de Samba", conta com aplicação da primeira, segunda e terceira doses dos imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer para a população adolescente e adulta.
O evento teve início às 8h e vai até as 17h desta quinta-feira. Há a possibilidade de agendamento online através do site do governo do Estado, mas a vacinação também está sendo realizada por livre demanda. O Dia D é uma iniciativa as Secretarias da Saúde (Sesa) e de Turismo (Setur), em parceria com Secretarias Municipais da Saúde e Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses). A data escolhida é em razão do Dia Nacional do Samba, celebrado nesta quinta.
Para o secretário da Saúde de Estado em exercício, José Maria Justo, a importância de uma campanha de vacinação em massa nas Escolas de Samba é promover a aplicação das vacinas em um público que é responsável por grandes eventos, os quais serão viabilizados justamente a partir do crescimento dos índices de imunização.
"A ideia é que a gente consiga criar as condições adequadas para que a gente, com segurança, consiga fazer as festividades no carnaval. Esse tipo de parceria, principalmente com quem organiza esses eventos, é importante porque ajuda na mobilização de pessoas para que a gente consiga de fato fazer essa vacinação, que é a estratégia mais adequada para mitigar os efeitos da pandemia aqui no Estado", argumentou.
Conforme o Painel Vacinação, ferramenta da Sesa, 6.126.034 doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no Espírito Santo. Destas, 3.095.556 foram destinadas à primeira dose e 2.476.829 à segunda dose. Além disso, 104.900 imunizantes de dose única foram administrados e 448.749 doses de reforço foram aplicadas.

SERVIÇO

Dia D de vacinação nas Escolas de Samba
  • Local: Quadra da Escola de Samba Independentes de São Torquato, na Avenida Anézio José Simões, bairro São Torquato, Vila Velha
  • Dia: quinta-feira (2)
  • Horário: 8h às 17h
  • Público alvo: primeira, segunda e terceira doses para adultos e adolescentes

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