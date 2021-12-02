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Após inconsistências, Sesa corrige dados de vacinação contra Covid-19 no ES

Há semanas era possível perceber informações desencontradas entre o Painel Covid e a plataforma Vacina e Confia
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 dez 2021 às 17:03

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:03

Após meses apresentando inconsistências, os dados de vacinação do Espírito Santo foram corrigidos. Pelo menos desde agosto, consta no Painel Covid-19, do governo do Estado, que 114 mil pessoas tomaram a vacina da Janssen no Estado. Contudo, nesta quinta-feira (2), esse número caiu para 104,9 mil, uma diferença de quase 10 mil doses.
Além disso, na última semana,  o painel, que é atualizado com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mostrava que 31 mil crianças entre 0 e 9 anos haviam sido vacinadas. Nesta quinta, o número foi reduzido para 58.
Painel de Vacinação Covid-19 do governo do Estado
Painel de Vacinação Covid-19 do governo do Estado Crédito: Reprodução
Durante as duas últimas semanas A Gazeta procurou a Sesa para entender essas inconsistências e questionar sobre as correções que deveriam ser feitas. A secretaria havia confirmado que, no caso da Janssen, alguns dados estavam duplicados, mas que uma solução estava sendo providenciada pelos setores responsáveis.
Nesta quinta, novamente a secretaria foi questionada e explicou que foram feitos ajustes para aprimorar a qualidade dos dados. A pasta esclareceu que houve um "reprocessamento de informações para excluir, por exemplo, dados cruzados ou duplicados".
Esse reprocessamento, ainda de acordo com a Sesa, foi o que provocou instabilidade no painel de vacinação da Covid-19 nos últimos dias.

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