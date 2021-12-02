Após inconsistências, Sesa corrige dados de vacinação contra Covid-19 no ES

Além disso, na última semana, o painel, que é atualizado com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , mostrava que 31 mil crianças entre 0 e 9 anos haviam sido vacinadas. Nesta quinta, o número foi reduzido para 58.

Painel de Vacinação Covid-19 do governo do Estado Crédito: Reprodução

Durante as duas últimas semanas A Gazeta procurou a Sesa para entender essas inconsistências e questionar sobre as correções que deveriam ser feitas. A secretaria havia confirmado que, no caso da Janssen, alguns dados estavam duplicados, mas que uma solução estava sendo providenciada pelos setores responsáveis.

Nesta quinta, novamente a secretaria foi questionada e explicou que foram feitos ajustes para aprimorar a qualidade dos dados. A pasta esclareceu que houve um "reprocessamento de informações para excluir, por exemplo, dados cruzados ou duplicados".