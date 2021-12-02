Prefeitura apaga nomes pintados no asfalto em avenida da Serra

Os muitos nomes foram marcados ao longo de boa parte da avenida na orla de Castelândia, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Aurélio de Freitas/TV Gazeta

A Gazeta divulgou, nesta semana, um fato curioso: uma avenida bem movimentada em Jacaraípe, na A reportagem dedivulgou, nesta semana, um fato curioso: uma avenida bem movimentada em Jacaraípe, na Serra , havia sido demarcada com nomes no asfalto . A situação aconteceu na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na orla de Castelândia.

O mistério continua e ainda não se sabe se os nomes são dos "donos das vagas", mas o que mudou é que tudo foi apagado pela Prefeitura da Serra nesta quinta-feira (2).

A informação foi confirmada pelo próprio órgão. A prefeitura, que havia prometido apagar os nomes até esta sexta-feira (3), enviou uma imagem à reportagem mostrando o serviço feito. Veja:

Nomes foram apagados do chão em Jacaraípe, na Serra Crédito: Divulgação | Prefeitura Municipal da Serra

A EXPLICAÇÃO

Segundo apuração do repórter Murilo Cuzzuol, o que também chamou a atenção é que a pintura já apresentava desgaste em vários pontos, dos dois lados, e com muitos nomes razoavelmente apagados, o que pode indicar que as marcações não eram tão recentes. Este cenário vai de encontro com a explicação da prefeitura para as "nomeações".