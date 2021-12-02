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Bairro Jacaraípe

Prefeitura apaga nomes pintados no asfalto em avenida da Serra

Nomes foram pintados em parte da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. A administração municipal informou que apagou tudo nesta quinta-feira (2)
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

02 dez 2021 às 19:38

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 19:38

Serra
Os muitos nomes foram marcados ao longo de boa parte da avenida na orla de Castelândia, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Aurélio de Freitas/TV Gazeta
A reportagem de A Gazeta divulgou, nesta semana, um fato curioso: uma avenida bem movimentada em Jacaraípe, na Serra, havia sido demarcada com nomes no asfalto. A situação aconteceu na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na orla de Castelândia.
O mistério continua e ainda não se sabe se os nomes são dos "donos das vagas", mas o que mudou é que tudo foi apagado pela Prefeitura da Serra nesta quinta-feira (2).
A informação foi confirmada pelo próprio órgão. A prefeitura, que havia prometido apagar os nomes até esta sexta-feira (3), enviou uma imagem à reportagem mostrando o serviço feito. Veja:
Nomes foram apagados do chão em Jacaraípe, na Serra
Nomes foram apagados do chão em Jacaraípe, na Serra Crédito: Divulgação | Prefeitura Municipal da Serra

A EXPLICAÇÃO

Segundo apuração do repórter Murilo Cuzzuol, o que também chamou a atenção é que a pintura já apresentava desgaste em vários pontos, dos dois lados, e com muitos nomes razoavelmente apagados, o que pode indicar que as marcações não eram tão recentes. Este cenário vai de encontro com a explicação da prefeitura para as "nomeações".
As marcações, na verdade, não eram de proprietários das vagas. O que ocorre é uma confusão entre os pontos de estacionamento que, de fato, existem ao longo de boa parte da via, com os espaços delimitados aos feirantes que ocupam o local no dia em que a feira livre é realizada.

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