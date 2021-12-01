Avenida demarcada com nomes no chão chama a atenção na orla da Serra

Os muitos nomes estão marcados ao longo de boa parte da avenida na orla de Castelândia, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Aurélio de Freitas

Vagas de estacionamento com nomes marcados pela rua? Essa é a situação intrigante para quem passa pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na orla de Castelândia, na região de Jacaraípe , na Serra . Se, de fato, os nomes são dos "donos" das vagas, ainda é mistério, mas o fato é que até a próxima sexta-feira (3) todos serão apagados.

Esta foi a resposta dada pela Prefeitura da Serra à reportagem de A Gazeta, em nota enviada na manhã desta quarta-feira (1). "A Secretaria de Obras da Serra informa que assim que identificou as marcações irregulares se prontificou a apagá-las. Até esta sexta-feira a rua será limpa", ratificou a administração municipal.

A EXPLICAÇÃO

O que também chama a atenção é que a pintura já apresenta desgaste em vários pontos, dos dois lados, e com muitos nomes razoavelmente apagados, o que pode indicar que as marcações não são tão recentes. Este cenário vai de encontro com a explicação da PMS para as "nomeações".

As marcações, na verdade, não são de proprietários das vagas. O que ocorre é uma confusão entre os pontos de estacionamento que, de fato, existem ao longo de boa parte da via, com os espaços delimitados aos feirantes que ocupam o local no dia em que a feira livre é realizada.

Para regularizar a situação, a prefeitura do município informou que apagará as atuais marcações e fará novas, mais condizentes e elucidativas.