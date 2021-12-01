Avenida demarcada com nomes no chão chama a atenção na orla da Serra

Vagas de estacionamento com nomes marcados pela rua? Essa é a situação intrigante para quem passa pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na orla de Castelândia, na região de Jacaraípe, na Serra. Se, de fato, os nomes são dos "donos" das vagas, ainda é mistério, mas o fato é que até a próxima sexta-feira (3) todos serão apagados.
Esta foi a resposta dada pela Prefeitura da Serra à reportagem de A Gazeta, em nota enviada na manhã desta quarta-feira (1). "A Secretaria de Obras da Serra informa que assim que identificou as marcações irregulares se prontificou a apagá-las. Até esta sexta-feira a rua será limpa", ratificou a administração municipal.
A EXPLICAÇÃO
O que também chama a atenção é que a pintura já apresenta desgaste em vários pontos, dos dois lados, e com muitos nomes razoavelmente apagados, o que pode indicar que as marcações não são tão recentes. Este cenário vai de encontro com a explicação da PMS para as "nomeações".
As marcações, na verdade, não são de proprietários das vagas. O que ocorre é uma confusão entre os pontos de estacionamento que, de fato, existem ao longo de boa parte da via, com os espaços delimitados aos feirantes que ocupam o local no dia em que a feira livre é realizada.
Para regularizar a situação, a prefeitura do município informou que apagará as atuais marcações e fará novas, mais condizentes e elucidativas.
"A Secretaria de Obras da Serra reforça que vai apagar as marcações. Como na rua em questão funciona uma feira, a secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano fará a adequada marcação para os feirantes", complementou a PMS.