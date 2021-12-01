Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confusão em via pública

Avenida demarcada com nomes no chão chama a atenção na orla da Serra

Nomes pintados ao longo de boa parte da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na região de Jacaraípe, deixou moradores e motoristas em dúvida sobre a legalidade da marcação; prefeitura garante que vai apagar
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 dez 2021 às 12:09

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 12:09

Serra
Os muitos nomes estão marcados ao longo de boa parte da avenida na orla de Castelândia, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Aurélio de Freitas
Vagas de estacionamento com nomes marcados pela rua? Essa é a situação intrigante para quem passa pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na orla de Castelândia, na região de Jacaraípe, na Serra. Se, de fato, os nomes são dos "donos" das vagas,  ainda é mistério, mas o fato é que até a próxima sexta-feira (3) todos serão apagados.
Esta foi a resposta dada pela Prefeitura da Serra à reportagem de A Gazeta, em nota enviada na manhã desta quarta-feira (1). "A Secretaria de Obras da Serra informa que assim que identificou as marcações irregulares se prontificou a apagá-las. Até esta sexta-feira a rua será limpa", ratificou a administração municipal.

A EXPLICAÇÃO

O que também chama a atenção é que a pintura já  apresenta desgaste em vários pontos, dos dois lados, e com muitos nomes razoavelmente apagados, o que pode indicar que as marcações não são tão recentes. Este cenário vai de encontro com a explicação da PMS para as "nomeações".
As marcações, na verdade, não são de proprietários das vagas. O que ocorre é uma confusão entre os pontos de estacionamento que, de fato, existem ao longo de boa parte da via, com os espaços delimitados aos feirantes que ocupam o local no dia em que a feira livre é realizada.

Veja Também

Homem é morto a tiros e mulher é baleada em praça na Serra

Em buscas a suspeitos, PM encontra até carro incendiado na Serra

Guarapari, Serra e mais cidades do ES organizam réveillon nas praias; veja lista

Para regularizar a situação, a prefeitura do município informou que apagará as atuais marcações e fará novas, mais condizentes e elucidativas.
"A Secretaria de Obras da Serra reforça que vai apagar as marcações. Como na rua em questão funciona uma feira, a secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano fará a adequada marcação para os feirantes", complementou a PMS.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Jacaraípe Serra trânsito Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados