Homem morre e grávida fica ferida em acidente na BR 262

O Corpo de Bombeiros registrou o acidente às 12h24, na altura do trevo de Paraju. A Polícia Rodovia Federal informou que o acidente foi uma colisão frontal que envolveu um veículo Renault Logan (sentido Venda Nova do Imigrante) e um Fiat Strada (sentido Vitória).

O Logan era conduzido por uma mulher de 25 anos, grávida de sete meses, e com ela estavam suas duas filhas, de 2 e 3 anos, além de um homem de 28 anos. A mulher e a filha de três anos ficaram gravemente feridas, enquanto os outros passageiros tiveram ferimentos leves. No outro veículo estava apenas o idoso, que chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital.