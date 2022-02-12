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Violência nas estradas

Homem morre e grávida fica ferida em acidente na BR 262

Ao todo, quatro pessoas se feriram na batida entre dois carros em Marechal Floriano, na região Serrana, entre as quais a gestante e duas  crianças

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 17:05

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 fev 2022 às 17:05
Uma pessoa morre e quatro ficam feridas após acidente em Marechal Floreano
Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após acidente em Marechal Floriano Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Um idoso de 68 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um acidente na BR 262, em Marechal Floriano, na região Serrana, no início da tarde deste sábado (12). Entre os feridos estão uma gestante e duas crianças. A batida foi entre dois veículos, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas.    
O Corpo de Bombeiros registrou o acidente às 12h24, na altura do trevo de Paraju. A Polícia Rodovia Federal informou que o acidente foi uma colisão frontal que envolveu um veículo Renault Logan (sentido Venda Nova do Imigrante) e um Fiat Strada (sentido Vitória).
O Logan era conduzido por uma mulher de 25 anos, grávida de sete meses, e com ela estavam suas duas filhas, de 2 e 3 anos, além de um homem de 28 anos. A mulher e a filha de três anos ficaram gravemente feridas, enquanto os outros passageiros tiveram ferimentos leves. No outro veículo estava apenas o idoso, que chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital.
A gestante foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e as outras vítimas pelo Samu. Todos foram encaminhadas para o Hospital e Maternidade Dr Arthur Gerhardt, em Domingos Martins.

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