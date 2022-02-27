Carnaval: fiscalizações acabam com festas irregulares na Grande Vitória

O cancelamento das festas de carnaval de rua nas cidades da Grande Vitória e em outros municípios do Espírito Santo não impediu que os capixabas fossem às ruas no período que deveria ser de festa, mas que, devido à pandemia de coronavírus , novamente tem sido de cuidados e restrições.

Nos dois primeiros dias do feriado, eventos irregulares foram interrompidos e ambulantes e profissionais de quiosques foram abordados pela fiscalização.

As festas nas ruas com blocos de carnaval e aglomerações foram canceladas por conta do avanço da variante Ômicron, mas há permissão para eventos privados, desde que respeitem protocolos do governo do Estado.

Prefeitura de Vitória realizou fiscalização nas ruas da Capital Crédito: Jansen Lube/PMV

Na Serra, na última sexta-feira (25), um evento clandestino, no bairro Morada de Laranjeiras, foi encerrado. Foi feito o auto administrativo, carros estacionados em locais irregulares foram notificados e cerca de 300 pessoas foram dispersadas.

Situação parecida em Vila Velha , onde eventos irregulares na Barra do Jucu, no sábado (26) e domingo (27), foram interrompidos. De acordo com a prefeitura do município, "não houve problemas".

Não há registros de ocorrências em Cariacica , de acordo com a prefeitura do município.

VEJA LEVANTAMENTO FEITO POR A GAZETA COM AS PREFEITURAS DA GRANDE VITÓRIA:

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informou que o Comitê Integrado de Fiscalização tem monitorado nos dois primeiros dias de carnaval as regiões do Centro, do Triângulo, da Rua da Lama, e da Curva da Jurema. Nos quatro, as equipes estarão em três pontos fixos, de dia e à noite e uma equipe “volante”, que vai circular pela cidade.

Durante o sábado (26), a equipe foi nos bairros Santos Dumont e Itararé, em virtude de denúncias de possíveis blocos, contudo não houve constatação por parte da equipe. Os poucos ambulantes que compareceram nos locais, no período diurno, foram abordados e paralisaram as atividades. À noite, as ações foram realizadas no Centro, na Rua da Lama e no Triângulo. Os ambulantes que compareceram nos locais foram abordados e orientados a voltar para casa.

Houve um grande movimento de público nos três locais. No Centro, o movimento ficou mais concentrado na Rua Maria Saraiva. No Triângulo foi realizada apreensão de caixas de som e alguns carros foram guinchados por estacionamento irregular. Na Rua da Lama, após às 2h, foi feita a dispersão de público e os ambulantes foram abordados pela equipe e saíram do local.

O Comitê Integrado de Fiscalização foi formado pela Secretarias de Segurança Urbana (Guarda Municipal e Agentes de Trânsito), Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) e Meio Ambiente (Semmam).

SERRA

A Prefeitura da Serra informou em nota que desde o início da Operação Conjunta envolvendo a Guarda Civil Municipal, o Departamento de Operações de Trânsito, a Secretaria de Meio Ambiente da Serra e Vigilância Sanitária Municipal, cinco quiosques já foram abordados e orientados, nos bairros Balneário de Carapebus, Bicanga e Jacaraípe.

Na última sexta-feira (25), um evento clandestino, no bairro Morada de Laranjeiras, foi encerrado pelas equipes da fiscalização de Meio Ambiente da Serra e pela Polícia Militar. Na ocasião, foi aplicado um auto de infração administrativo, carros estacionados em locais irregulares foram notificados e cerca de 300 pessoas foram dispersadas.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha informou que houve um evento irregular na Barra do Jucu, no sábado (26) e domingo (27) onde a Guarda Municipal foi até o local, com o apoio da Polícia Militar, fez o contato e dispersou a movimentação.

A Operação Carnaval vai até o dia 1º de março e reforça o patrulhamento na orla, nas áreas de conflito conflagradas e fiscalização de trânsito no entorno dos setores com maior movimentação como praias, lagoas e vias no entorno. A Comissão Interna de Fiscalização Integrada do Município de Vila Velha (COIFIN) também está trabalhando na inspeção de estabelecimentos, que precisam cumprir as regras de funcionamento.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou que nenhuma ocorrência foi registrada no município nos dois primeiros dias de carnaval.

VIANA

Segundo a Prefeitura de Viana, nenhuma ocorrência foi registrada no município. De acordo com a administração municipal, a Guarda Civil Municipal intensificou a fiscalização durante o feriado.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari foi demandada por e-mail, mas não houve retorno. A matéria será atualizada assim que houver uma resposta.