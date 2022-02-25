Vai dar praia? Veja como fica o tempo durante o carnaval no ES

Dar um mergulho será uma ótima opção para amenizar o calor esperado para o carnaval em Vitória e no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Sexta-feira (25), véspera do final de semana que antecede o carnaval , e já que a folia está contida devido à pandemia, o jeito é aproveitar as opções disponíveis para quem poderá aproveitar os quatro dias até a Quarta-Feira de Cinzas. A boa notícia, pelo menos para aqueles que pretendem pegar uma praia no período, é que o sol será predominante em todo o Estado, especialmente no litoral.

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De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão , no período do carnaval, o tempo deverá ser predominantemente de pouca nebulosidade e calor na maior parte do Espírito Santo.

No sábado (26), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida entre a madrugada e manhã entre a Grande Vitória e o litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Chove de forma esparsa ao longo do dia nas demais áreas do Norte capixaba e no trecho leste da região Serrana. Previsão de pancadas de chuvas com trovoadas em pontos isolados das regiões Sul e Serrana.

DOMINGO

Para o domingo (27), existe a possibilidade de chuva rápida no litoral Norte entre a madrugada e manhã, além de tendência de poucas nuvens nos demais horários. Podem ainda ocorrer pancadas passageiras ao longo do dia em alguns trechos do Norte. Na parte da tarde, previsão de aguaceiros com trovoadas na região Serrana e em cidades da região Sul próximas à divisa com Minas Gerais. Não chove nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória . O vento sopra com até moderada intensidade no litoral Sul.

SEGUNDA-FEIRA

Para o último dia de fevereiro, a segunda-feira (28) começa com chuva rápida entre a madrugada e manhã apenas no litoral Norte. Nas demais áreas, há a previsão de chuva esparsa ao longo do dia. Podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde apenas no trecho leste da região Serrana (região das Três Santas - Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria). Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória, sem chance de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.

TERÇA-FEIRA