Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Programe-se

Vai dar praia? Veja como fica o tempo durante o carnaval no ES

Meteorologia do Incaper indica pouca nebulosidade entre sábado (26) e terça-feira (1). Chuva, se ocorrer, deverá vir com pancadas isoladas e rápidas; confira dia por dia

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 09:16

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

25 fev 2022 às 09:16
Calorão em Vitória
Dar um mergulho será uma ótima opção para amenizar o calor esperado para o carnaval em Vitória e no Estado Crédito: Ricardo Medeiros 
Sexta-feira (25), véspera do final de semana que antecede o carnaval, e já que a folia está contida devido à pandemia, o jeito é aproveitar as opções disponíveis para quem poderá aproveitar os quatro dias até a Quarta-Feira de Cinzas. A boa notícia, pelo menos para aqueles que pretendem pegar uma praia no período, é que o sol será predominante em todo o Estado, especialmente no litoral.

Veja Também

Vitória mantém ponto facultativo e servidores terão folga no carnaval

Vai viajar no carnaval? Veja dicas para pegar estrada com segurança

O que funciona durante o período de carnaval na Grande Vitória

Como fica o tempo durante o carnaval no ES
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão, no período do carnaval, o tempo deverá ser predominantemente de pouca nebulosidade e calor na maior parte do Espírito Santo.
No sábado (26), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida entre a madrugada e manhã entre a Grande Vitória e o litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Chove de forma esparsa ao longo do dia nas demais áreas do Norte capixaba e no trecho leste da região Serrana. Previsão de pancadas de chuvas com trovoadas em pontos isolados das regiões Sul e Serrana.

DOMINGO

Para o domingo (27), existe a possibilidade de chuva rápida no litoral Norte entre a madrugada e manhã, além de tendência de poucas nuvens nos demais horários. Podem ainda ocorrer pancadas passageiras ao longo do dia em alguns trechos do Norte. Na parte da tarde, previsão de aguaceiros com trovoadas na região Serrana e em cidades da região Sul próximas à divisa com Minas Gerais. Não chove nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral Sul.

SEGUNDA-FEIRA

Para o último dia de fevereiro, a segunda-feira (28) começa com chuva rápida entre a madrugada e manhã apenas no litoral Norte. Nas demais áreas, há a previsão de chuva esparsa ao longo do dia. Podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde apenas no trecho leste da região Serrana (região das Três Santas - Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria). Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória, sem chance de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.

TERÇA-FEIRA

Na terça-feira de carnaval (1), o cenário não muda muito em relação aos dias anteriores. O primeiro dia de março tem tendência de pouca nebulosidade e calor, e não há expectativa de chuva em todas as regiões capixabas, segundo a meteorologia do Incaper.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval espírito santo Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Professor de escola estadual é preso por suspeita de estupro de estudante em Linhares
Curva da Jurema é um dos pontos impróprios para banho em Vitória
Guarderia: área no entorno de manilha deve ser considerada imprópria, diz estudo
Imagem de destaque
O perfil do vice de Ricardo Ferraço nas eleições de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados