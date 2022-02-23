Assim como o governo do Estado decidiu na semana passada, a Prefeitura de Vitória também dará folga para os servidores no carnaval. Conforme publicado na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) decretou ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira) e 1º de março (terça-feira).
Os serviços serão mantidos em esquema de plantão nos dois dias. Já no dia 2 de março (Quarta-Feira de Cinzas), o expediente será normal em todas as repartições municipais.
A folga na segunda e terça para servidores da Capital já estava prevista no calendário de feriados e ponto facultativos da prefeitura, divulgado no final de 2021, mas a gestão vinha avaliando nas últimas semanas se mantinha essa decisão.
Vitória mantém ponto facultativo e servidores terão folga no carnaval
Com a decisão, Vitoria se junta a boa parte das prefeituras do Espirito Santo que mantiveram o ponto facultativo nos dias de carnaval. A data, vale lembrar, não é um feriado oficial.
A recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é que as festas de rua não sejam realizadas nos municípios capixabas em razão da quarta onda da Covid-19.
ESCOLAS NÃO TERÃO AULAS
As unidades de ensino da rede municipal não terão aulas nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. Na quarta (2), porém, haverá expediente administrativo na Secretaria Municipal de Educação (Seme).
SAÚDE
Em Vitória, entre os dias 26 de fevereiro (sábado) e 1º de março (terça-feira), as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos à população. Nesses locais, também serão realizados testes rápidos de Covid, mediante avaliação do profissional.
Os pronto-atendimentos (PAs) de São Pedro e da Praia do Suá vão manter o plantão 24 horas.
O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019.
O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.