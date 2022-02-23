Vitória mantém ponto facultativo e servidores terão folga no carnaval

Servidores da Prefeitura de Vitória terão dias de folga no carnaval Crédito: Jansen Lube/PMV

Os serviços serão mantidos em esquema de plantão nos dois dias. Já no dia 2 de março (Quarta-Feira de Cinzas), o expediente será normal em todas as repartições municipais.

A folga na segunda e terça para servidores da Capital já estava prevista no calendário de feriados e ponto facultativos da prefeitura, divulgado no final de 2021, mas a gestão vinha avaliando nas últimas semanas se mantinha essa decisão.

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ESCOLAS NÃO TERÃO AULAS

As unidades de ensino da rede municipal não terão aulas nos dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março. Na quarta (2), porém, haverá expediente administrativo na Secretaria Municipal de Educação (Seme)

SAÚDE

Em Vitória , entre os dias 26 de fevereiro (sábado) e 1º de março (terça-feira), as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos à população. Nesses locais, também serão realizados testes rápidos de Covid, mediante avaliação do profissional.

Os pronto-atendimentos (PAs) de São Pedro e da Praia do Suá vão manter o plantão 24 horas.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019.