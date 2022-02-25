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Itapemirim mantém veto a carnaval de rua, mas libera eventos privados

Programações particulares estão autorizadas desde que haja controle de ocupação e respeito ao distanciamento social, informa comunicado da prefeitura

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 18:49

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 fev 2022 às 18:49
Prefeitura de Itapemirim divulgou, nesta sexta-feira (25), um comunicado sobre o carnaval no município. Em nota, informou que o carnaval de rua permanece suspenso. No entanto, permite a flexibilização de eventos artísticos em espaços privados, desde que haja controle da quantidade de público e seja respeitado o distanciamento social.
carnaval, máscara, confete, serpentina
Carnaval será de restrições contra a pandemia Crédito: Pixabay/anncapictures
Diante disso, a prefeitura comunicou que autoriza a realização e apresentações de música ao vivo em bares e restaurantes. “Informa ainda que não haverá programação oficial de carnaval no município”, emitiu.
Em janeiro, a prefeitura havia publicado um decreto proibindo a realização de shows artísticos – incluindo marchinhas, matinês, batucadas e desfiles, previstos em carnaval de rua – e o uso de amplificadores de som nas praias do município. As restrições se aplicavam a todo e qualquer evento independente da natureza, promovidos por iniciativa pública ou particular.

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