Vídeo: mulher briga com bandido durante assalto em Cachoeiro

Cuidadora briga com bandido durante assalto em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ câmeras de videomonitoramento

Uma cuidadora foi vítima de um assalto na manhã desta quarta-feira (16) quando saía do trabalho, em um hospital. Ela brigou com o bandido para que ele não levasse a bolsa dela. O caso foi registrado por câmeras de segurança na Rua Parecis, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo

O caso aconteceu por volta das 7h20. As imagens de câmeras de segurança de uma residência flagraram toda a ação. O bandido passa caminhando, volta e aborda a vítima. Ela tenta se defender quando o assaltante puxa a bolsa e impede que o acessório seja levado.

Apesar da tentativa, o bandido foge correndo pela rua, com o celular e os cartões de crédito da mulher. Neste momento, o motorista de um veículo ainda tentou impedir que ele seguisse pela rua.

Segundo uma filha da vítima, ela saía do trabalho no Hospital do Aquidaban, que fica a poucos metros do local e iria para casa. Apesar do susto, ela não se feriu e procurou a delegacia nesta manhã para registrar o crime.