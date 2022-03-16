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Bairro Aquidaban

Vídeo: mulher briga com bandido durante assalto em Cachoeiro

Vítima é uma cuidadora em hospital e saía do trabalho quando foi abordada na manhã desta quarta-feira (16). Assaltante fugiu com o celular e os cartões dela
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mar 2022 às 13:03

Publicado em 16 de Março de 2022 às 13:03

Cuidadora briga com bandido durante assalto em Cachoeiro
Cuidadora briga com bandido durante assalto em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ câmeras de videomonitoramento
Uma cuidadora foi vítima de um assalto na manhã desta quarta-feira (16) quando saía do trabalho, em um hospital. Ela brigou com o bandido para que ele não levasse a bolsa dela. O caso foi registrado por câmeras de segurança na Rua Parecis, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
O caso aconteceu por volta das 7h20. As imagens de câmeras de segurança de uma residência flagraram toda a ação. O bandido passa caminhando, volta e aborda a vítima. Ela tenta se defender quando o assaltante puxa a bolsa e impede que o acessório seja levado. 
Apesar da tentativa, o bandido foge correndo pela rua, com o celular e os cartões de crédito da mulher. Neste momento, o motorista de um veículo ainda tentou impedir que ele seguisse pela rua.
Segundo uma filha da vítima, ela saía do trabalho no Hospital do Aquidaban, que fica a poucos metros do local e iria para casa. Apesar do susto, ela não se feriu e procurou a delegacia nesta manhã para registrar o crime.
De acordo com a Polícia Militar, não houve nenhum acionamento para o caso no local. Sobre a investigação do crime, a Polícia Civil informou que, se a vítima tenha registrado boletim de ocorrência na delegacia, o caso está sendo investigado por uma unidade policial.

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