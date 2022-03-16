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Apanhou em praça

Homem é preso suspeito de oferecer dinheiro em troca de sexo a crianças no ES

Testemunhas contaram que o homem ofereceu o valor de R$ 10 para meninos de 10 a 11 anos em troca de sexo; os pais das crianças bateram nele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2022 às 10:57

Publicado em 16 de Março de 2022 às 10:57

Vigilante que confessou roubo foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes
Foi preso na noite desta terça-feira (15), em Viana, na Grande Vitória, um homem de 50 anos suspeito de aliciar sexualmente crianças na praça do bairro Marcílio de Noronha.
De acordo com testemunhas, o homem oferecia R$ 10 para que as crianças fizessem sexo oral nele. As vítimas eram meninos de 10 a 11 anos que brincavam na praça.
Assustados com o pedido, eles relataram a situação para os pais, que começaram a agredir o suspeito no local. O caso aconteceu por volta das 20h. As agressões continuaram mesmo com a chegada da Polícia Militar, e os agentes precisaram retirar os pais das vítimas de cima do suspeito para conduzi-lo à delegacia.
Antes de ser levado para o presídio, o suspeito foi interrogado na Delegacia Regional de Cariacica, e logo depois encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito, ainda durante a manhã.
Com informações do g1 ES e da TV Gazeta

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