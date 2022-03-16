Homem é preso suspeito de oferecer dinheiro em troca de sexo a crianças no ES

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes

Foi preso na noite desta terça-feira (15), em Viana , na Grande Vitória , um homem de 50 anos suspeito de aliciar sexualmente crianças na praça do bairro Marcílio de Noronha.

De acordo com testemunhas, o homem oferecia R$ 10 para que as crianças fizessem sexo oral nele. As vítimas eram meninos de 10 a 11 anos que brincavam na praça.

Assustados com o pedido, eles relataram a situação para os pais, que começaram a agredir o suspeito no local. O caso aconteceu por volta das 20h. As agressões continuaram mesmo com a chegada da Polícia Militar, e os agentes precisaram retirar os pais das vítimas de cima do suspeito para conduzi-lo à delegacia.

Antes de ser levado para o presídio, o suspeito foi interrogado na Delegacia Regional de Cariacica, e logo depois encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito, ainda durante a manhã.