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No Norte do ES

Sooretama abre seleção com 33 vagas para professores e pedagogos

A remuneração é de até R$ 1.728 reais. Interessados já podem realizar as inscrições que seguem até o dia 20 de março

Publicado em 16 de Março de 2022 às 09:41

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 mar 2022 às 09:41
Professor durante aula na faculdade
Estão disponíveis vagas para professores de diversas áreas da educação Crédito: Divulgação/Pexels
A Prefeitura Municipal de Sooretama, no Norte do Estado, lançou concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para professores e pedagogos. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março, no site www.ibade.org.br.
Segundo o edital nº 001/2022, ao todo são 33 vagas para pedagogos e professores das áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática.
A carga horária é de 25 horas e a remuneração é R$ 1.600,00 para profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, e R$ 1.728,00 para professores das outras áreas bem como pedagogos.
Entre os requisitos para os cargos, é necessário ter idade mínima de 18 anos até a data da contratação; não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público; apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso.
A avaliação será realizada em três etapas:
  1. Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; 
  2. Prova Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; 
  3. Prova de Títulos, de caráter classificatório.
Elas serão aplicadas no dia 3 de abril nas cidades de Sooretama e Linhares, de acordo com a opção do candidato no momento da inscrição. O valor da inscrição será de R$ 85,00. Ao final de cada etapa, o resultado será divulgado no site www.ibade.org.br.

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