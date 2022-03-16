Sooretama abre seleção com 33 vagas para professores e pedagogos

Estão disponíveis vagas para professores de diversas áreas da educação Crédito: Divulgação/Pexels

A Prefeitura Municipal de Sooretama , no Norte do Estado, lançou concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para professores e pedagogos. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março, no site www.ibade.org.br

Segundo o edital nº 001/2022 , ao todo são 33 vagas para pedagogos e professores das áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática.

A carga horária é de 25 horas e a remuneração é R$ 1.600,00 para profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, e R$ 1.728,00 para professores das outras áreas bem como pedagogos.

Entre os requisitos para os cargos, é necessário ter idade mínima de 18 anos até a data da contratação; não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público; apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso.

A avaliação será realizada em três etapas:

Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; Prova Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; Prova de Títulos, de caráter classificatório.