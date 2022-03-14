Sedu abre seleção para mestre e doutor com bolsas de até R$ 2,5 mil no ES

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai contratar oito bolsistas com salários entre R$ 2 mil a R$ 2,5 mil para produzirem o material pedagógico que será utilizado no processo de alfabetização de estudantes da rede pública de ensino do Estado.
As inscrições poderão ser feitas a partir desta terça-feira (15) até às 23h59 do dia 22 deste mês de março, via formulário de inscrição disponível por meio do link . Serão ofertadas duas bolsas para candidatos com doutorado e seis para quem tem mestrado. Os trabalhos precisam ter temática voltada à alfabetização.
Arquivos & Anexos
Edital de contratação de bolsistas
As inscrições serão abertas nesta terça-feira (15).
Tamanho do arquivo: 743kb
- Bolsa doutorado:
- Salário: R$ 2.500,00
- Pré-requisitos: Ter titulação de Doutor em área correlata às atividades a serem desenvolvidas no projeto; não possuir vínculo empregatício ou exercer qualquer atividade remunerada, exceto para os candidatos com vínculo celetista ou estatutário com instituição de pesquisa e/ou ensino.
- Graduação em Pedagogia com Doutorado preferencialmente em Educação ou em Ensino em áreas correlatas, com tese defendida sobre a temática da alfabetização.
- Bolsa mestrado:
- Salário: R$ 2.000,00
- Pré-requisitos: Ter titulação de Mestre em área correlata às atividades a serem desenvolvidas no projeto; não possuir vínculo empregatício ou exercer qualquer atividade remunerada, exceto para os candidatos com vínculo celetista ou estatutário com instituição de pesquisa e/ou ensino.
- Graduação em Pedagogia com Mestrado preferencialmente em Educação ou em Ensino em áreas correlatas, com dissertação defendida sobre a temática da alfabetização
De acordo com o edital de seleção nº09/2022 publicado na edição desta segunda-feira (14), os selecionados vão trabalhar no projeto “Inovando os Caminhos da Alfabetização” que atenderá estudantes do 1º e 2º ano do ensino fundamental.
“O presente Edital tem por intuito realizar chamada pública para seleção e contratação de 08 (oito) profissionais com formação e experiência específicas na área de alfabetização”, informa o documento.