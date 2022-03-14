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Projeto de alfabetização

Sedu abre seleção para mestre e doutor com bolsas de até R$ 2,5 mil no ES

Selecionados vão produzir material pedagógico que será utilizado no processo de alfabetização de estudantes da rede pública do Espírito Santo. As inscrições vão até dia 22 de março

Publicado em 14 de Março de 2022 às 11:21

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

14 mar 2022 às 11:21
Sedu
Prédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU Crédito: Carlos Alberto Silva
Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai contratar oito bolsistas com salários entre R$ 2 mil a R$ 2,5 mil para produzirem o material pedagógico que será utilizado no processo de alfabetização de estudantes da rede pública de ensino do Estado.
As inscrições poderão ser feitas a partir desta terça-feira (15) até às 23h59 do dia 22 deste mês de março, via formulário de inscrição disponível por meio do link . Serão ofertadas duas bolsas para candidatos com doutorado e seis para quem tem mestrado. Os trabalhos precisam ter temática voltada à alfabetização.

Arquivos & Anexos

Edital de contratação de bolsistas

As inscrições serão abertas nesta terça-feira (15).
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  • Bolsa doutorado: 
  • Salário: R$ 2.500,00
  • Pré-requisitos: Ter titulação de Doutor em área correlata às atividades a serem desenvolvidas no projeto; não possuir vínculo empregatício ou exercer qualquer atividade remunerada, exceto para os candidatos com vínculo celetista ou estatutário com instituição de pesquisa e/ou ensino.
  • Graduação em Pedagogia com Doutorado preferencialmente em Educação ou em Ensino em áreas correlatas, com tese defendida sobre a temática da alfabetização.
  • Bolsa mestrado:
  • Salário: R$ 2.000,00
  • Pré-requisitos: Ter titulação de Mestre em área correlata às atividades a serem desenvolvidas no projeto; não possuir vínculo empregatício ou exercer qualquer atividade remunerada, exceto para os candidatos com vínculo celetista ou estatutário com instituição de pesquisa e/ou ensino.
  • Graduação em Pedagogia com Mestrado preferencialmente em Educação ou em Ensino em áreas correlatas, com dissertação defendida sobre a temática da alfabetização
De acordo com o edital de seleção nº09/2022 publicado na edição desta segunda-feira (14), os selecionados vão trabalhar no projeto “Inovando os Caminhos da Alfabetização” que atenderá estudantes do 1º e 2º ano do ensino fundamental.
“O presente Edital tem por intuito realizar chamada pública para seleção e contratação de 08 (oito) profissionais com formação e experiência específicas na área de alfabetização”, informa o documento.

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