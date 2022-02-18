Concurso da Sedu no ES: inscrições para 1,5 mil vagas são prorrogadas

Sedu contará com novos profissionais em breve Crédito: Carlos Alberto Silva

Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas , empresa organizadora do certame. A taxa de participação dos professores e pedagogos é de R$ 81,25 e para os agentes é de R$ 66,25.

O requisito para o cargo de agente de suporte educacional é ter o ensino médio. Já os professores e pedagogos precisam ter nível superior.

As oportunidades foram distribuídas da seguinte maneira:

Professor B - Arte (65)

Professor B - Biologia/Ciências (83)

Professor B - Educação Física (25)

Professor B - Filosofia (5)

Professor B - Física (25)

Professor B - Geografia (60)

Professor B - História (50)

Professor B - Língua Inglesa (26)

Professor B - Língua Portuguesa (206)

Professor B - Matemática (232)

Professor B - Química (18)

Professor B – Sociologia (5)

Professor P - Pedagogo (100)

Agente de suporte educacional (600)

O subsídio para os professores é de R$ 2.700 para portador de curso de licenciatura plena ou Programa Especial de Formação Pedagógica; R$ 2.835 para quem tem pós-graduação; R$ 3.685,50 para os profissionais que tenham mestrado; e R$ 4.975,43 para os com doutorado. Já a remuneração do agente de suporte educacional é de R$ 1.889,72.

A carga horária dos docentes é de 25 horas semanais, mas mediante complementação pode chegar a 35 ou 40 horas, conforme necessidade da Sedu. Os agentes terão jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A seleção será composta por duas fase. Na primeira, haverá exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas e de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa contará com avaliação de títulos, de caráter classificatório, exclusivamente para os cargos de professor P (pedagogo) e professor B.

As provas objetivas e discursiva serão realizadas nas cidades de Vitória, Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra e Vila Velha, conforme opção de município indicado pelo candidato no momento da inscrição.

Os testes estão previstos para serem aplicados no dia 27 de março. No período da manhã, farão as provas os candidatos ao cargo de agente de suporte educacional e a tarde será a vez dos inscritos para as funções de professores e pedagogos.