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1.500 vagas

Sedu divulga lista de isentos em concurso do magistério no ES

Quem teve o benefício negado têm até 18 de fevereiro para garantir a participação no processo seletivo; provas objetiva e de redação serão aplicadas em março

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 11:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 fev 2022 às 11:21
Sedu
Prédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou nesta quarta-feira (16) o resultado da análise dos requerimentos de isenção do pagamento do valor da inscrição deferidos e indeferidos após análise de recursos. O concurso da pasta oferece 1.500 vagas.
A lista está disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), empresa responsável pela seleção. O acesso é individual por meio de login e senha. O candidato que teve seu requerimento de isenção aceito terá sua inscrição validada.
Quem teve o benefício negado, mas quer participar do processo seletivo, deve acessar o site da fundação até as 14 horas desta sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, para regularizar a sua inscrição. Para isto, é necessário efetuar o pagamento da taxa que é de R$ 66,25 (agente de suporte educacional) e R$ 81,25 (professor e pedagogo).
SOBRE O CONCURSO
O concurso da Sedu tem como objetivo preencher 1.500 vagas para os seguintes cargos:
  • Professor B - Arte (65)
  • Professor B - Ciências/Biologia (83)
  • Professor B - Educação Física (25)
  • Professor B - Filosofia (5)
  • Professor B - Física (25)
  • Professor B - Geografia (60)
  • Professor B - História (50)
  • Professor B - Língua Inglesa (26)
  • Professor B - Língua Portuguesa (206)
  • Professor B - Matemática (232)
  • Professor B - Química (18)
  • Professor B - Sociologia (5)
  • Professor B - Pedagogo (100)
  • Agente de suporte educacional (600).

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Para os cargos de professor e pedagogo, a exigência é que o candidato tenha o nível superior. O requisito para concorrer ao cargo de agente é ter o ensino médio. O profissional admitido deverá cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e contará com remuneração de R$ 1.889,72 a R$ 4.975,43.
QUANDO TERMINAM AS INSCRIÇÕES
Os interessados em participar do concurso têm até as 14 horas do dia 18 de fevereiro de 2022 para se inscrever no site da FCC.
As inscrições possuem taxas entre R$ 66,25 e R$ 81,25.
Os participantes farão provas objetiva e de redação, previstas para serem aplicadas em 27 de março. Além disso, haverá avaliação de títulos.

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