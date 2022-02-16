Sedu divulga lista de isentos em concurso do magistério no ES

Para os cargos de professor e pedagogo, a exigência é que o candidato tenha o nível superior. O requisito para concorrer ao cargo de agente é ter o ensino médio. O profissional admitido deverá cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e contará com remuneração de R$ 1.889,72 a R$ 4.975,43.