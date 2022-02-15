Petrobras divulga locais de provas de concurso público

Mais de 160 mil candidatos se inscreveram no processo seletivo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Petrobras divulgou nesta terça-feira (15) os locais em que serão realizadas as provas do concurso público para 4.537 vagas, sendo 757 imediatas e 3.780 para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 11.716,82.

Os exames serão aplicados no próximo domingo, dia 20 de fevereiro, a partir das 14 horas, nas 26 capitais, além do Distrito Federal. Os mais de 160 mil candidatos podem conferir o local dos testes no endereço eletrônico do Cebraspe . A consulta é individual.

De acordo com a empresa responsável pela seleção, é necessário chegar com uma hora de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original. Será obrigatório o uso de máscara.

Os inscritos terão 4 horas para responder as 120 questões, das quais 50 de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 Específicas. Para ser aprovado, é necessário ter nota igual ou superior a 36 no conjunto das provas.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 30 de maio.