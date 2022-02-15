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4.537 vagas

Petrobras divulga locais de provas de concurso público

Exames serão aplicados no domingo, dia 20 de fevereiro, a partir das 14 horas; candidatos devem consultar onde farão os testes no site do Cebraspe

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 10:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 fev 2022 às 10:42
Edifício sede da Petrobras
Mais de 160 mil candidatos se inscreveram no processo seletivo Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Petrobras divulgou nesta terça-feira (15) os locais em que serão realizadas as provas do concurso público para 4.537 vagas, sendo 757 imediatas e 3.780 para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 11.716,82.
Os exames serão aplicados no próximo domingo, dia 20 de fevereiro, a partir das 14 horas, nas 26 capitais, além do Distrito Federal. Os mais de 160 mil candidatos podem conferir o local dos testes no endereço eletrônico do Cebraspe. A consulta é individual.
De acordo com a empresa responsável pela seleção, é necessário chegar com uma hora de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original. Será obrigatório o uso de máscara.
Os inscritos terão 4 horas para responder as 120 questões, das quais 50 de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 70 Específicas. Para ser aprovado, é necessário ter nota igual ou superior a 36 no conjunto das provas.
O resultado está previsto para ser divulgado no dia 30 de maio.
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