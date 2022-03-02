Educação

Concurso da Sedu: divulgada lista com candidatos negros, indígenas e PCD

A lista dos candidatos que tiveram a inscrição aprovada para o concurso do magistério do ES está disponível no site da Fundação Carlos Chagas

Publicado em 02 de Março de 2022 às 18:16

Lara Mireny

computador
Candidatos podem acessar a lista no site da Fundação Carlos Chagas Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels
Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou nesta quarta-feira (2) a lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), negros (pretos e pardos) e indígenas do concurso público para o magistério no Espírito Santo. Ao todo, são ofertadas 1.500 vagas.
Para consultar a lista, é só acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC), empresa responsável pela seleção. Foi deferida a inscrição de quem apresentou laudo médico que ateste a condição especial.
Quem teve a inscrição negada por não não estar de acordo com o exigido, mas quer recorrer para participar do processo seletivo, deve acessar o site da fundação até a sexta-feira (4/3) para interpor recurso. 

SOBRE O CONCURSO
O concurso da Sedu tem como objetivo preencher 1.500 vagas para os seguintes cargos:
  • Professor B - Arte (65)
  • Professor B - Ciências/Biologia (83)
  • Professor B - Educação Física (25)
  • Professor B - Filosofia (5)
  • Professor B - Física (25)
  • Professor B - Geografia (60)
  • Professor B - História (50)
  • Professor B - Língua Inglesa (26)
  • Professor B - Língua Portuguesa (206)
  • Professor B - Matemática (232)
  • Professor B - Química (18)
  • Professor B - Sociologia (5)
  • Professor B - Pedagogo (100)
  • Agente de suporte educacional (600).

Para os cargos de professor e pedagogo, a exigência é que o candidato tenha o nível superior.
O requisito para concorrer ao cargo de agente é ter o ensino médio. O profissional admitido deverá cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e contará com remuneração de R$ 1.889,72 a R$ 4.975,43.
Os participantes farão provas objetiva e de redação, previstas para serem aplicadas em 27 de março. Além disso, haverá avaliação de títulos.

