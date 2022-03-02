Concurso da Sedu: divulgada lista com candidatos negros, indígenas e PCD

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou nesta quarta-feira (2) a lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), negros (pretos e pardos) e indígenas do concurso público para o magistério no Espírito Santo. Ao todo, são ofertadas 1.500 vagas.
Para consultar a lista, é só acessar o site da Fundação Carlos Chagas (FCC), empresa responsável pela seleção. Foi deferida a inscrição de quem apresentou laudo médico que ateste a condição especial.
SOBRE O CONCURSO
O concurso da Sedu tem como objetivo preencher 1.500 vagas para os seguintes cargos:
- Professor B - Arte (65)
- Professor B - Ciências/Biologia (83)
- Professor B - Educação Física (25)
- Professor B - Filosofia (5)
- Professor B - Física (25)
- Professor B - Geografia (60)
- Professor B - História (50)
- Professor B - Língua Inglesa (26)
- Professor B - Língua Portuguesa (206)
- Professor B - Matemática (232)
- Professor B - Química (18)
- Professor B - Sociologia (5)
- Professor B - Pedagogo (100)
- Agente de suporte educacional (600).
Para os cargos de professor e pedagogo, a exigência é que o candidato tenha o nível superior.
O requisito para concorrer ao cargo de agente é ter o ensino médio. O profissional admitido deverá cumprir jornadas de 25 a 40 horas semanais e contará com remuneração de R$ 1.889,72 a R$ 4.975,43.
Os participantes farão provas objetiva e de redação, previstas para serem aplicadas em 27 de março. Além disso, haverá avaliação de títulos.