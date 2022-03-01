Sete concursos e seleções no ES com salário de até R$ 6,5 mil

Ifes tem vagas para professores e servidores Crédito: Ricardo Medeiros

Sete concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 6,5 mil. As oportunidades estão distribuídas por prefeituras e instituições de ensino, com postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

CONFIRA AS SELEÇÕES

PREFEITURA DE PINHEIROS

O processo seletivo do município tem como objetivo preencher cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As chances são temporárias e a remuneração mensal varia de R$ 1.212,00 a R$ 3.887,22.

Os interessados podem se inscrever até 2 de março de 2022, pelo site da prefeitura.

As oportunidades são para os cargos de:

Agente social

Assistente social

Auxiliar de secretaria

Auxiliar de serviços gerais

Cuidador social

Enfermeiro

Motorista

Psicólogo

PREFEITURA DE VILA VELHA

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar 53 agentes comunitários de saúde. Os interessados precisam ter o ensino médio e morar no bairro onde está senso oferecida a vaga.

As atividades deverão ser desenvolvidas em 40 horas semanais e salários são de R$ 1.550. As inscrições podem ser feitas até as 14h do dia 2 de março de 2022, no site do Instituto Avalia . A taxa de participação é de R$ 52.

Os profissionais deverão atuar nas seguintes localidades: Centro, Boa Vista I, Boa Vista II, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino Espírito Santo, Glória, Ilha dos Ayres, Itapuã, Jaburuna, Jockey de Itaparica, Olaria, Praia da Costa, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Prainha, Residencial Coqueiral, Soteco, Vista da Penha, Aribiri, Argolas, Ataíde, Cavalieri, Chácara do Conde, Dom João Batista, Garoto, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Paul, Pedra dos Búzios, Primeiro de Maio, Sagrada Família, Santa Rita, Vila Batista, Vila Garrido, Zumbi dos Palmares, Cobilândia, Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado e Polo Empresarial Novo México.

PREFEITURA DE SOORETAMA

A prefeitura abriu processo seletivo para professores temporários. Os interessados podem se inscrever até 7 de março, no site da prefeitura.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos:

Professor especializado na área de Altas Habilidades/ Superdotação;

Professor especializado área de Deficiência Intelectual - DI;

Professor especializado área dos Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo Infantil, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância).

PREFEITURA DE ANCHIETA

O processo seletivo do município vai formar cadastro de reserva para o cargo de assistente de alfabetização. Para participar, é necessário que o candidato seja graduado ou esteja matriculado e com frequência efetiva no curso de pedagogia ou tenha licenciatura em qualquer componente curricular.

Ao ser contratado, o voluntário deverá exercer funções em jornadas de cinco horas semanais, referente a ajuda de custo mensal no valor de R$ 150, correspondentes a cada turma em que atuar.

As inscrições seguem até 8 de março, na sede da escola onde o candidato está pleiteando a vaga. O atendimento é das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.

FACULDADE DE MÚSICA DO ES

instituição divulgou editais que totalizam 65 vagas , distribuídas por cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.003,10 a R$ 6.552,17. O concurso visa contratar servidores efetivos.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 16 de março de 2022, no site da Fundação Cefet Minas . A taxa de participação vai de R$ 74 a R$ 124.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte maneira:

Professor titular nas áreas de didático-pedagógico (1)

Pedagógico-social (1)

Político-pedagógico (1)

Didático-pedagógico-musicalizador (1)

Letras e linguística (1)

Ciências humanas (1)

Linguagem e estruturação musical / música erudita (1)

Linguagem e estruturação musical / música popular (1)

Musicologia histórica (1)

Musicologia da música popular (1)

Professor adjunto nas áreas de didático-pedagógico-artístico (1)

Didático-pedagógico-musicalizador (2)

Linguagem e estruturação musical / música erudita (1)

Linguagem e estruturação musical / música popular (1)

Musicologia da música popular (1)

Música e tecnologia (1); teclas / piano / música erudita (1)

Teclas / piano / música popular (1)

Canto / música erudita (2)

Canto / música popular (1)

Cordas dedilhadas / violão / música erudita (1)

Percussão / música erudita (1)

Metais / trompa / música erudita (1)

Regência / música erudita (2)

Professor assistente nas áreas de didático-pedagógico-musicalizador (1)

Teclas / piano / música erudita (2)

Teclas / piano / música popular (2)

Canto / música erudita (1)

Canto / música popular (1)

Cordas dedilhadas / violão / guitarra / música popular (1)

Cordas dedilhadas / contrabaixo elétrico / música popular (1)

Cordas dedilhadas / violão / música popular (1)

Percussão / bateria / música popular (1)

Cordas friccionadas / violoncelo / música erudita (1)

Cordas dedilhadas / contrabaixo acústico / música erudita (1)

Madeiras / flauta transversal / música erudita (1)

Madeiras / oboé / música erudita (1)

Madeiras / fagote / música erudita (1)

Madeiras / saxofone / música erudita e popular (2)

Metais / trompete / música erudita (1)

Metais / trompete / música popular (1)

Metais / trombone / música erudita (1)

Metais / tuba / música erudita (1)

Pedagogia da performance e expressão corporal (1)

Regência / música popular (1)

Assistente em administração (6);

Técnico de nível superior nas áreas de administração / administração pública / gestão pública (2);

Arquivologia/biblioteconomia (1);

Ciências contábeis (1);

Ciências da computação (1);

Pedagogia (1).

UFES

A instituição abriu concurso com 20 vagas para o Quadro de Pessoal Técnico Administrativo da Universidade. Os salários variam entre R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, para carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de março de 2022, no site da Progep . O valor da taxa de Inscrição será de R$ 90 a R$ 130, de acordo com o cargo desejado.

O concurso tem vagas para:

Técnico em contabilidade (3)

Técnico de tecnologia da informação (5)

Técnico de Laboratório - Química (2)

Analista de Tecnologia da Informação (4)

Arquiteto e Urbanista (1)

Economista (1)

Enfermeiro (1)

Produtor cultural (1)

Técnico em assuntos educacionais (2)

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tem 35 vagas, sendo 17 vagas para professores de diversas áreas e 18 para técnicos administrativos em Educação.

O concurso para professores visa contratar para o regime de 40 horas semanais de trabalho, sem dedicação exclusiva. A remuneração básica é de R$ 3.130,85, com retribuição por titulação superior à do requisito do cargo, com valores que variam de R$ 234,81 a R$ 2.700,36.

A carga horária dos técnicos administrativos contratados será de 40 horas. A remuneração é de R$ 1.945,07, para Nível C; de R$ 2.446,96, para Nível D; e de R$ 4.180,66, para nível E. Para todos, haverá auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, podendo ser acrescidos, ainda, auxílio-transporte, assistência à saúde suplementar e auxílio pré-escolar, quando couberem.

As inscrições serão realizadas por sistema on-line, de 3 de março a 3 de abril, no site da instituição . A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 160.

As vagas para professor são nas áreas de:

Agrimensura/Cartografia

Ciências da Saúde

Direito

Educação

Engenharia Mecânica

Engenharia Química e de Alimentos

História

Letras Português/Inglês

Matemática

Medicina Veterinária

Metalurgia

Para técnico administrativo, são: