Ifes abre concurso com salários de até R$ 5,8 mil

O Instituto Federal do Espírito Santo Ifes ) vai abrir concurso público com 35 vagas, sendo 17 para professores e 18 para servidores. Os postos são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 5.831,21.

As oportunidades foram distribuídas por dois editais. O primeiro (001/2022) prevê a contratação de docentes nas mais diversas áreas:

Agrimensura/Cartografia (1)

Ciências da Saúde (1)

Direito (1)

Educação (1)

Engenharia Mecânica (3)

Engenharia Química e de Alimentos (1)

História (1)

Letras Português/Inglês (1)

Matemática (3)

Medicina Veterinária (1)

Metalurgia (3)

A carga horária dos professores é de 40 horas semanais de trabalho, sem dedicação exclusiva. A remuneração básica é de R$ 3.130,85, com retribuição por titulação superior à do requisito do cargo, com valores que variam de R$ 234,81 a R$ 2.700,36. Com isso, o salário chega a R$ 5.831,21.

O segundo edital (002/2022) tem oportunidades para o cargo de técnico administrativo, nas seguintes funções:

Assistente de aluno (1)

Assistente em administração (3)

Técnico em agropecuária (2)

Técnico em contabilidade (1)

Técnico em TI (1)

Técnico de laboratório área: biologia (1)

Técnico de laboratório área: química (1)

Analista de TI (2)

Bibliotecário/documentalista (2)

Contador (1)

Engenheiro agrônomo (1)

Médico (1)

Pedagogo (1)

A remuneração é de R$ 1.945,07, para o cargo de nível médio; de R$ 2.446,96, para os de nível técnico; e de R$ 4.180,66, para quem tem nível superior. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, podendo ser acrescidos, ainda, auxílio-transporte, assistência à saúde suplementar e auxílio pré-escolar, quando couberem. Todos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais.

QUANDO SERÃO AS INSCRIÇÕES DO IFES

Os interessados poderão se inscrever no período de 3 de março a 3 de abril, no site da instituição.

A taxa de participação para o concurso de professores é de R$ 160. Já para o de técnicos administrativos, o valor varia conforme o cargo: R$ 60, para os cargos de nível de classificação C, cujo requisito é ensino médio completo; R$ 100 para os de nível de classificação D, que tem como requisito ensino profissionalizante; e R$ 160 para os de nível de classificação E, com requisito de graduação.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais ( CadÚnico ), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, têm direito à isenção da taxa. Também poderão ser isentos os doadores de medula óssea. O prazo para fazer o requerimento termina no dia 7 de março.

ETAPAS

Os candidatos ao cargo de técnico administrativo serão submetidos a prova objetiva, marcada para o dia 22 de maio, com duração de três horas. Os exames serão aplicados na Grande Vitória. Serão 40 questões, com 20 de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Legislação) e conhecimentos específicos.