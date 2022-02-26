Ifes abre concurso com salários de até R$ 5,8 mil

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir concurso público com 35 vagas, sendo 17 para professores e 18 para servidores. Os postos são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 5.831,21.
As oportunidades foram distribuídas por dois editais. O primeiro (001/2022) prevê a contratação de docentes nas mais diversas áreas:
- Agrimensura/Cartografia (1)
- Ciências da Saúde (1)
- Direito (1)
- Educação (1)
- Engenharia Mecânica (3)
- Engenharia Química e de Alimentos (1)
- História (1)
- Letras Português/Inglês (1)
- Matemática (3)
- Medicina Veterinária (1)
- Metalurgia (3)
A carga horária dos professores é de 40 horas semanais de trabalho, sem dedicação exclusiva. A remuneração básica é de R$ 3.130,85, com retribuição por titulação superior à do requisito do cargo, com valores que variam de R$ 234,81 a R$ 2.700,36. Com isso, o salário chega a R$ 5.831,21.
O segundo edital (002/2022) tem oportunidades para o cargo de técnico administrativo, nas seguintes funções:
- Assistente de aluno (1)
- Assistente em administração (3)
- Técnico em agropecuária (2)
- Técnico em contabilidade (1)
- Técnico em TI (1)
- Técnico de laboratório área: biologia (1)
- Técnico de laboratório área: química (1)
- Analista de TI (2)
- Bibliotecário/documentalista (2)
- Contador (1)
- Engenheiro agrônomo (1)
- Médico (1)
- Pedagogo (1)
A remuneração é de R$ 1.945,07, para o cargo de nível médio; de R$ 2.446,96, para os de nível técnico; e de R$ 4.180,66, para quem tem nível superior. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00, podendo ser acrescidos, ainda, auxílio-transporte, assistência à saúde suplementar e auxílio pré-escolar, quando couberem. Todos os cargos têm carga horária de 40 horas semanais.
QUANDO SERÃO AS INSCRIÇÕES DO IFES
Os interessados poderão se inscrever no período de 3 de março a 3 de abril, no site da instituição.
A taxa de participação para o concurso de professores é de R$ 160. Já para o de técnicos administrativos, o valor varia conforme o cargo: R$ 60, para os cargos de nível de classificação C, cujo requisito é ensino médio completo; R$ 100 para os de nível de classificação D, que tem como requisito ensino profissionalizante; e R$ 160 para os de nível de classificação E, com requisito de graduação.
Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, têm direito à isenção da taxa. Também poderão ser isentos os doadores de medula óssea. O prazo para fazer o requerimento termina no dia 7 de março.
ETAPAS
Os candidatos ao cargo de técnico administrativo serão submetidos a prova objetiva, marcada para o dia 22 de maio, com duração de três horas. Os exames serão aplicados na Grande Vitória. Serão 40 questões, com 20 de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Legislação) e conhecimentos específicos.
O concurso para docentes terá três fases: prova objetiva, desempenho didático e avaliação de títulos e experiências profissionais. Os testes estão previstos para serem aplicados no dia 15 de maio e contarão com 40 questões.