Faculdade de Música do ES lança edital com 65 vagas em concurso

Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) seleciona novos professores Crédito: Facebook Fames

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir concurso público com 65 vagas em cargos de nível superior. São 53 oportunidades para professor, seis para técnico de nível médio (assistente administrativo) e seis para técnico de nível superior (Administração, Arquivologia/Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação e Pedagogia).

Os docentes precisam ter nível superior. O salário é de R$ 6.552,17 para professor titular, R$ 5.040,13 para professor adjunto e R$ 3.906 para professor assistente.

A remuneração para técnico de nível médio é de R$ 2.003,10 enquanto que para técnico de nível superior é de R$ 4.875,08. Todos com carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 16 de março, no site da Fundação Cefetminas , empresa responsável pela seleção.

A taxa de participação é de R$ 124 para professor titular, R$ 96 para professor adjunto e R$ 74 para professor assistente.

A primeira etapa para o concurso de professores contará com prova dissertativa, exame de desempenho, recital solo e acompanhamento ou regência, e ainda prova de títulos. Já os candidatos aos cargos de nível médio e superior serão submetidos à provas objetivas e avaliação de títulos.