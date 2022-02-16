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34 vagas

União lança concurso para diplomatas com salário de R$ 19 mil

Oportunidades são destinadas a candidatos que tenham nível superior em qualquer área; interessados poderão se inscrever de 25 de fevereiro a 20 de março

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 fev 2022 às 13:13
O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Instituto Rio Branco, lançou nesta quarta-feira (16) o edital de abertura do concurso público para diplomatas. A oferta é de 34 vagas para quem tem nível superior em qualquer área. O salário é de R$ 19.657,06, já somando com o auxílio-alimentação de R$ 458.
Os aprovados vão exercer atividades de natureza diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional. Ao longo de sua carreira, o diplomata poderá trabalhar no Brasil (em Brasília ou nos escritórios de representação regional) e no exterior (em embaixadas, consulados ou missões junto a organismos internacionais). 
Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília
Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília Crédito: Reprodução/Divulgação
As inscrições poderão ser feitas de 25 de fevereiro a 20 de março, no endereço eletrônico do Instituto Iades, responsável pelo processo seletivo. A taxa será de R$ 224 e o pagamento poderá ser feito até o dia 22 de fevereiro.
O concurso contará com provas objetivas e escritas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Na primeira fase, marcada para 17 de abril, os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, História Mundial, Política Internacional, Geografia, Economia e Direito.
Os exames serão aplicados em dois horários, sendo o primeiro às 9h30, com duração de três horas; e o segundo às 15 horas, também com duração de três horas. A aplicação ocorrerá nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.
Os aprovados na primeira etapa ficarão habilitados para fazer as provas escritas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, de caráter eliminatório e classificatório.
O processo seletivo contará ainda com avaliações escritas de História do Brasil, Geografia, Política Internacional, Economia, Direito e Língua Espanhola e Língua Francesa, de caráter eliminatório e classificatório.

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