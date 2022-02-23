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Efetivos

Prefeitura de Sooretama abre concurso com 34 vagas; veja lista

Oportunidades são para os cargos de professor e pedagogo nas mais diferentes áreas; interessados podem se inscrever até 20 de março

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 11:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 fev 2022 às 11:27
A Prefeitura de Sooretama, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai contratar profissionais efetivos na área da Educação. A oferta é de 34 vagas para professores e pedagogos e os salários variam de R$ 1.600 a R$ 1.728, para carga horária de 25 horas semanais. Todas as carreiras exigem que os candidatos tenham nível superior.
As oportunidades são para as seguintes funções:
  • Técnico pedagógico (4)
  • Professor MAE I - Educação Infantil (2)
  • Professor MAE I - Ensino Fundamental Anos Iniciais (15)
  • Professor MAE I - Ensino Fundamental Arte (1)
  • Professor MAE I - Ensino Fundamental Ciências (3)
  • Professor MAE I - Ensino Fundamental Educação Física (1)
  • Professor MAE I - Ensino Fundamental Geografia (2)
  • Professor MAE I - Ensino Fundamental História (1)
  • Professor MAE I - Ensino Fundamental Língua Portuguesa (2)
  • Professor MAE I - Ensino Fundamental Matemática (3)
Sooretama, Norte do Espírito Santo
Sooretama, cidade que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público Crédito: Prefeitura de Sooretama
As inscrições podem ser feitas até 20 de março de 2022, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo processo seletivo.  Será permitido se inscrever para mais de um cargo, desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação dos testes.
O valor da inscrição será de R$ 85. Poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de participação o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda. Os interessados podem solicitar o benefício nos dias 3 e 4 de março, no site da inscrição.
A seleção contará com três etapas: prova objetiva, exame discursivo e avaliação de títulos. As fases serão aplicadas no dia 3 de abril, nas cidades de Sooretama e Linhares.
O prazo de validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogável uma única vez por igual período.

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