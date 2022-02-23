Prefeitura de Sooretama abre concurso com 34 vagas; veja lista

A Prefeitura de Sooretama , município que fica no Norte do Espírito Santo , vai contratar profissionais efetivos na área da Educação. A oferta é de 34 vagas para professores e pedagogos e os salários variam de R$ 1.600 a R$ 1.728, para carga horária de 25 horas semanais. Todas as carreiras exigem que os candidatos tenham nível superior.

As oportunidades são para as seguintes funções:



Técnico pedagógico (4)



Professor MAE I - Educação Infantil (2)

Professor MAE I - Ensino Fundamental Anos Iniciais (15)

Professor MAE I - Ensino Fundamental Arte (1)

Professor MAE I - Ensino Fundamental Ciências (3)

Professor MAE I - Ensino Fundamental Educação Física (1)

Professor MAE I - Ensino Fundamental Geografia (2)

Professor MAE I - Ensino Fundamental História (1)

Professor MAE I - Ensino Fundamental Língua Portuguesa (2)

Professor MAE I - Ensino Fundamental Matemática (3)

Sooretama, cidade que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso público Crédito: Prefeitura de Sooretama

As inscrições podem ser feitas até 20 de março de 2022, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) , empresa responsável pelo processo seletivo. Será permitido se inscrever para mais de um cargo, desde que não haja coincidência nos turnos de aplicação dos testes.

O valor da inscrição será de R$ 85. Poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de participação o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda. Os interessados podem solicitar o benefício nos dias 3 e 4 de março, no site da inscrição.

A seleção contará com três etapas: prova objetiva, exame discursivo e avaliação de títulos. As fases serão aplicadas no dia 3 de abril, nas cidades de Sooretama e Linhares.