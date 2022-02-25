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Veja as próximas etapas

Concurso para trabalhador portuário no ES tem 36 candidatos por vaga

Processo seletivo do Ogmo para contratar 600 profissionais teve mais de 21 mil inscritos; saiba quais são as próximas etapas

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 14:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 fev 2022 às 14:26
Trabalhadores do Ogmo-ES no porto
Trabalhadores do Ogmo-ES no porto Crédito: Facebook/Ogmo-ES
processo seletivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Espírito Santo (Ogmo-ES) registrou a participação de aproximadamente 21.700 candidatos. Com uma oferta de 600 oportunidades, a concorrência será de 36 inscritos por vaga.
A lista com as inscrições aceitas já está disponível no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção. No endereço eletrônico também é possível conferir o resultado das solicitações de atendimento especial para a prova.
De acordo com o Idcap, o total de participações está dentro do previsto, por conta da natureza do cargo.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de março, das 8 às 12 horas, na Grande Vitória e em Aracruz. Os locais e as demais informações sobre o teste estarão disponíveis a partir do dia 2 de março. 

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Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, nas seguintes disciplinas:
  • Língua Portuguesa (15)
  • Matemática (15)
  • Língua Inglesa (10)
  • Informática (10)
Os gabaritos estarão disponíveis no dia 14 de março e os candidatos que não concordarem com alguma das resposta poderão entrar com recurso no dia 15 do mesmo mês. A lista dos aprovados na primeira fase será divulgada no dia 29 de março.
Na mesma data, será feita a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), marcado para o período de 2 a 10 de abril.  Serão convocados para esta etapa até 1.200 aprovados no primeiro exame. Os candidatos farão:
  • Prova de corrida de até 2,4 km, no máximo, em 12 minutos;
  • Prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo;
  • Prova abdominal. 
O processo seletivo contará ainda avaliação psicológica, marcada para o período de 23 a 30 de abril. Conforme o cronograma do processo seletivo, a classificação final está prevista para ser divulgada em 10 de maio.
Haverá ainda exame médico e curso de formação, com duração de dois meses, com datas que ainda serão definidas pelo Ogmo-ES.

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O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final.

INSCRIÇÕES

O processo seletivo para trabalhadores portuários avulsos do Ogmo-ES vai preencher 600 vagas, das quais 150 imediatas e 450 para cadastro de reserva. Para participar, os candidatos precisam ter o nível médio e carteira de habilitação, na categoria B.
As inscrições foram realizadas até 20 de fevereiro de 2022, no site do Idcap.

SALÁRIO

O salário dos profissionais é variável, conforme os valores previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), referente a jornada de trabalho de seis horas diárias para o exercício da função.
A remuneração acontece de suas formas: por produção, em função da produtividade alcançada; ou por salário-dia nos casos de comparecimento, efetiva escalação e quando a remuneração por produção não atingir o valor do salário-dia. O mínimo pago aos trabalhadores diariamente por atividade desempenhada varia de R$ 259,65 a R$ 406,14.
Os aprovados que vierem a ingressar no quadro de trabalhador portuário avulso multifuncional cadastrado do Ogmo/ES pertencerão ao regime jurídico próprio da categoria e serão regidos pelas disposições da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2023, e respectivas alterações, bem como demais normas legais aplicáveis.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
  • LÍNGUA PORTUGUESA:
  • Leitura e interpretação de texto.
  • Mensagem central e secundária. 
  • Linguagem. 
  • Espaço, tempo e foco na ficção narrativa. 
  • Coerência e coesão. 
  • Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos. 
  • Estrutura de palavras.
  • Formação de palavras. 
  • Significado de palavras. 
  • Sintaxe. 
  • As classes de palavras: adjetivo, advérbio, artigo, preposição, conjunção, interjeição, numeral, pronomes, substantivos, verbos, linguagem figurada, pontuação, crase. 
  • Ortografia (atualizada conforme as regras do novo acordo ortográfico). 
  • Fonética e grafema. 
  • Encontros vocálicos. 
  • Encontros consonantais. 
  • Dígrafos. 
  • Separação de sílabas. 
  • Acentuação gráfica. 
  • Pontuação.
  • Morfossintaxe. 
  • Período: classificação. 
  • Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios. 
  • Orações: coordenadas e subordinadas, concordância nominal, concordância verbal. Regência verbal. 
  • Emprego da crase.
  • Colocação dos pronomes átonos. 
  • Semântica. 
  • Sinônimos. 
  • Antônimos. 
  • Homônimos. 
  • Parônimos. 
  • Denotação e conotação. 
  • Figura de linguagem. 
  • Figura de palavras: comparação, metáfora, metonímia, catacrese. 
  • Figura de construção: elipse, hipérbole, pleonasmo, silepse. 
  • Figuras de pensamento: antítese, eufemismo e prosopopéia.
  • MATEMÁTICA:
  • Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. 
  • Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada).
  • Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. 
  • Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas.
  • Frações e números decimais: operações com números decimais. 
  • Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. 
  • Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). 
  • Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau e 2º grau. 
  • Resolução de problemas. 
  • Razão e proporção. 
  • Propriedades das proporções. 
  • Divisão proporcional. 
  • Regra de três simples. 
  • Porcentagem. 
  • Juros. 
  • Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. 
  • Produtos notáveis. 
  • Fatoração. 
  • Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. 
  • Funções: Função do 1º grau. 
  • Função quadrática. 
  • Função exponencial. 
  • Função logarítmica. 
  • Análise Combinatória Simples. 
  • Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. 
  • Noções de estatísticas e probabilidade. 
  • Gráficos e tabelas para tratamento da informação. 
  • Possibilidades e chances.
  • LÍNGUA INGLESA:
  • Compreensão e interpretação de texto escrito em língua inglesa. 
  • Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. Conhecimentos sólidos de nomenclatura técnica referente à área marítima na Língua Inglesa. 
  • Compreensão de trechos de diálogos e situações de utilização das funções sociais e estruturas básicas na Língua Inglesa.
  • INFORMÁTICA BÁSICA:
  • Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 
  • Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows. 
  • Editor de texto (Microsoft Office): formatação de fonte e parágrafo; bordas e sombreamento; marcadores, numeração e tabulação; cabeçalho, rodapé e número de páginas; manipulação de imagens e formas; configuração de página; tabelas. 
  • Noções gerais de operação da planilha Excel: digitação e edição de dados; formatação de dados e gráficos. 
  • Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias. Configuração de impressoras. 
  • Noções básicas de internet.

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