Concurso para trabalhador portuário no ES tem 36 candidatos por vaga

Trabalhadores do Ogmo-ES no porto Crédito: Facebook/Ogmo-ES

processo seletivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Espírito Santo (Ogmo-ES) registrou a participação de aproximadamente 21.700 candidatos. Com uma oferta de 600 oportunidades, a concorrência será de 36 inscritos por vaga.

A lista com as inscrições aceitas já está disponível no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) , empresa responsável pela seleção. No endereço eletrônico também é possível conferir o resultado das solicitações de atendimento especial para a prova.

De acordo com o Idcap, o total de participações está dentro do previsto, por conta da natureza do cargo.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de março, das 8 às 12 horas, na Grande Vitória e em Aracruz . Os locais e as demais informações sobre o teste estarão disponíveis a partir do dia 2 de março.

Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (15)

Matemática (15)

Língua Inglesa (10)

Informática (10)

Os gabaritos estarão disponíveis no dia 14 de março e os candidatos que não concordarem com alguma das resposta poderão entrar com recurso no dia 15 do mesmo mês. A lista dos aprovados na primeira fase será divulgada no dia 29 de março.

Na mesma data, será feita a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), marcado para o período de 2 a 10 de abril. Serão convocados para esta etapa até 1.200 aprovados no primeiro exame. Os candidatos farão:

Prova de corrida de até 2,4 km, no máximo, em 12 minutos;

Prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo;

Prova abdominal.

O processo seletivo contará ainda avaliação psicológica, marcada para o período de 23 a 30 de abril. Conforme o cronograma do processo seletivo, a classificação final está prevista para ser divulgada em 10 de maio.

Haverá ainda exame médico e curso de formação, com duração de dois meses, com datas que ainda serão definidas pelo Ogmo-ES.

O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final.

INSCRIÇÕES

O processo seletivo para trabalhadores portuários avulsos do Ogmo-ES vai preencher 600 vagas, das quais 150 imediatas e 450 para cadastro de reserva. Para participar, os candidatos precisam ter o nível médio e carteira de habilitação, na categoria B.

As inscrições foram realizadas até 20 de fevereiro de 2022, no site do Idcap

SALÁRIO

O salário dos profissionais é variável, conforme os valores previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), referente a jornada de trabalho de seis horas diárias para o exercício da função.

A remuneração acontece de suas formas: por produção, em função da produtividade alcançada; ou por salário-dia nos casos de comparecimento, efetiva escalação e quando a remuneração por produção não atingir o valor do salário-dia. O mínimo pago aos trabalhadores diariamente por atividade desempenhada varia de R$ 259,65 a R$ 406,14.

Os aprovados que vierem a ingressar no quadro de trabalhador portuário avulso multifuncional cadastrado do Ogmo/ES pertencerão ao regime jurídico próprio da categoria e serão regidos pelas disposições da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2023, e respectivas alterações, bem como demais normas legais aplicáveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA:

Leitura e interpretação de texto.

Mensagem central e secundária.

Linguagem.

Espaço, tempo e foco na ficção narrativa.

Coerência e coesão.

Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos.

Estrutura de palavras.

Formação de palavras.

Significado de palavras.

Sintaxe.

As classes de palavras: adjetivo, advérbio, artigo, preposição, conjunção, interjeição, numeral, pronomes, substantivos, verbos, linguagem figurada, pontuação, crase.

Ortografia (atualizada conforme as regras do novo acordo ortográfico).

Fonética e grafema.

Encontros vocálicos.

Encontros consonantais.

Dígrafos.

Separação de sílabas.

Acentuação gráfica.

Pontuação.

Morfossintaxe.

Período: classificação.

Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios.

Orações: coordenadas e subordinadas, concordância nominal, concordância verbal. Regência verbal.

Emprego da crase.

Colocação dos pronomes átonos.

Semântica.

Sinônimos.

Antônimos.

Homônimos.

Parônimos.

Denotação e conotação.

Figura de linguagem.

Figura de palavras: comparação, metáfora, metonímia, catacrese.

Figura de construção: elipse, hipérbole, pleonasmo, silepse.

Figuras de pensamento: antítese, eufemismo e prosopopéia.

MATEMÁTICA:

Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas.

Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada).

Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum.

Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas.

Frações e números decimais: operações com números decimais.

Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas.

Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares).

Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau e 2º grau.

Resolução de problemas.

Razão e proporção.

Propriedades das proporções.

Divisão proporcional.

Regra de três simples.

Porcentagem.

Juros.

Conjunto dos números reais: Operações com polinômios.

Produtos notáveis.

Fatoração.

Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras.

Funções: Função do 1º grau.

Função quadrática.

Função exponencial.

Função logarítmica.

Análise Combinatória Simples.

Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.

Noções de estatísticas e probabilidade.

Gráficos e tabelas para tratamento da informação.

Possibilidades e chances.

LÍNGUA INGLESA:

Compreensão e interpretação de texto escrito em língua inglesa.

Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. Conhecimentos sólidos de nomenclatura técnica referente à área marítima na Língua Inglesa.

Compreensão de trechos de diálogos e situações de utilização das funções sociais e estruturas básicas na Língua Inglesa.