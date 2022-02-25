Concurso para trabalhador portuário no ES tem 36 candidatos por vaga

O processo seletivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Espírito Santo (Ogmo-ES) registrou a participação de aproximadamente 21.700 candidatos. Com uma oferta de 600 oportunidades, a concorrência será de 36 inscritos por vaga.
A lista com as inscrições aceitas já está disponível no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção. No endereço eletrônico também é possível conferir o resultado das solicitações de atendimento especial para a prova.
De acordo com o Idcap, o total de participações está dentro do previsto, por conta da natureza do cargo.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de março, das 8 às 12 horas, na Grande Vitória e em Aracruz. Os locais e as demais informações sobre o teste estarão disponíveis a partir do dia 2 de março.
Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, nas seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa (15)
- Matemática (15)
- Língua Inglesa (10)
- Informática (10)
Os gabaritos estarão disponíveis no dia 14 de março e os candidatos que não concordarem com alguma das resposta poderão entrar com recurso no dia 15 do mesmo mês. A lista dos aprovados na primeira fase será divulgada no dia 29 de março.
Na mesma data, será feita a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), marcado para o período de 2 a 10 de abril. Serão convocados para esta etapa até 1.200 aprovados no primeiro exame. Os candidatos farão:
- Prova de corrida de até 2,4 km, no máximo, em 12 minutos;
- Prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo;
- Prova abdominal.
O processo seletivo contará ainda avaliação psicológica, marcada para o período de 23 a 30 de abril. Conforme o cronograma do processo seletivo, a classificação final está prevista para ser divulgada em 10 de maio.
Haverá ainda exame médico e curso de formação, com duração de dois meses, com datas que ainda serão definidas pelo Ogmo-ES.
O processo seletivo terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final.
INSCRIÇÕES
O processo seletivo para trabalhadores portuários avulsos do Ogmo-ES vai preencher 600 vagas, das quais 150 imediatas e 450 para cadastro de reserva. Para participar, os candidatos precisam ter o nível médio e carteira de habilitação, na categoria B.
As inscrições foram realizadas até 20 de fevereiro de 2022, no site do Idcap.
SALÁRIO
O salário dos profissionais é variável, conforme os valores previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), referente a jornada de trabalho de seis horas diárias para o exercício da função.
A remuneração acontece de suas formas: por produção, em função da produtividade alcançada; ou por salário-dia nos casos de comparecimento, efetiva escalação e quando a remuneração por produção não atingir o valor do salário-dia. O mínimo pago aos trabalhadores diariamente por atividade desempenhada varia de R$ 259,65 a R$ 406,14.
Os aprovados que vierem a ingressar no quadro de trabalhador portuário avulso multifuncional cadastrado do Ogmo/ES pertencerão ao regime jurídico próprio da categoria e serão regidos pelas disposições da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2021/2023, e respectivas alterações, bem como demais normas legais aplicáveis.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- LÍNGUA PORTUGUESA:
- Leitura e interpretação de texto.
- Mensagem central e secundária.
- Linguagem.
- Espaço, tempo e foco na ficção narrativa.
- Coerência e coesão.
- Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos.
- Estrutura de palavras.
- Formação de palavras.
- Significado de palavras.
- Sintaxe.
- As classes de palavras: adjetivo, advérbio, artigo, preposição, conjunção, interjeição, numeral, pronomes, substantivos, verbos, linguagem figurada, pontuação, crase.
- Ortografia (atualizada conforme as regras do novo acordo ortográfico).
- Fonética e grafema.
- Encontros vocálicos.
- Encontros consonantais.
- Dígrafos.
- Separação de sílabas.
- Acentuação gráfica.
- Pontuação.
- Morfossintaxe.
- Período: classificação.
- Termo da oração: essenciais, integrantes e acessórios.
- Orações: coordenadas e subordinadas, concordância nominal, concordância verbal. Regência verbal.
- Emprego da crase.
- Colocação dos pronomes átonos.
- Semântica.
- Sinônimos.
- Antônimos.
- Homônimos.
- Parônimos.
- Denotação e conotação.
- Figura de linguagem.
- Figura de palavras: comparação, metáfora, metonímia, catacrese.
- Figura de construção: elipse, hipérbole, pleonasmo, silepse.
- Figuras de pensamento: antítese, eufemismo e prosopopéia.
- MATEMÁTICA:
- Conjunto dos números inteiros: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas.
- Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada).
- Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum.
- Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas.
- Frações e números decimais: operações com números decimais.
- Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas.
- Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares).
- Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau e 2º grau.
- Resolução de problemas.
- Razão e proporção.
- Propriedades das proporções.
- Divisão proporcional.
- Regra de três simples.
- Porcentagem.
- Juros.
- Conjunto dos números reais: Operações com polinômios.
- Produtos notáveis.
- Fatoração.
- Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras.
- Funções: Função do 1º grau.
- Função quadrática.
- Função exponencial.
- Função logarítmica.
- Análise Combinatória Simples.
- Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes.
- Noções de estatísticas e probabilidade.
- Gráficos e tabelas para tratamento da informação.
- Possibilidades e chances.
- LÍNGUA INGLESA:
- Compreensão e interpretação de texto escrito em língua inglesa.
- Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. Conhecimentos sólidos de nomenclatura técnica referente à área marítima na Língua Inglesa.
- Compreensão de trechos de diálogos e situações de utilização das funções sociais e estruturas básicas na Língua Inglesa.
- INFORMÁTICA BÁSICA:
- Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
- Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows.
- Editor de texto (Microsoft Office): formatação de fonte e parágrafo; bordas e sombreamento; marcadores, numeração e tabulação; cabeçalho, rodapé e número de páginas; manipulação de imagens e formas; configuração de página; tabelas.
- Noções gerais de operação da planilha Excel: digitação e edição de dados; formatação de dados e gráficos.
- Correio Eletrônico (mensagens, anexação de arquivos, cópias. Configuração de impressoras.
- Noções básicas de internet.