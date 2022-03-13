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Oportunidades

Abertas 16 mil vagas em 135 concursos e seleções; salários vão até R$ 23 mil

Há vagas disponíveis no Espírito Santo e em outros Estados. Oportunidades são nas áreas da educação, segurança pública, saúde, dentre outras

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:55

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 mar 2022 às 18:55
Estão disponíveis mais de 16 mil vagas em 135 concursos públicos e processos seletivos de todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
Os salários podem chegar a R$ 23.548, remuneração prevista na Secretaria da Fazenda do Amazonas. A oferta é para vaga de auditor fiscal de tributos, e os interessados têm até esta segunda-feira (14) para garantir a participação. Já na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, há 65 vagas para procurador, com remuneração de até R$ 22.589,59. O prazo para se inscrever vai de 4 de abril a 3 de maio.
Prova de concurso público
Há concursos públicos em vários Estados e no Distrito Federal Crédito: Freepik
governo federal lançou edital para a contratação de 217 servidores temporários no Ministério das Comunicações. São três cargos, todos para nível superior. Os salários variam de R$ 3.800 a R$ 8.300. O atendimento aos candidatos ocorre até esta segunda (14). A lotação dos postos será na sede do órgão, em Brasília. Os contratos terão duração de quatro anos, podendo ser prorrogados por até cinco anos.

ESTADUAIS

No Espírito Santo, a Ufes está com inscrições abertas até 20 de março para o concurso que visa ao preenchimento de 20 vagas para servidores. A instituição tem também editais lançados para a contratação de professores substitutos.
Ainda no Estado, a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) abriu concurso público com 65 vagas em cargos de nível superior. As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 16 de março. Há também oportunidades para professores.
CONFIRA OS EDITAIS, SALÁRIOS E A DATA LIMITE PARA SE INSCREVER

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