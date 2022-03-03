Veja os locais de prova para concurso de trabalhador portuário no ES

A prova objetiva está marcada para ocorrer no dia 13 de março Crédito: Pixabay

O processo seletivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Espírito Santo (Ogmo-ES) divulgou, na quarta-feira (2), a lista com os locais para a realização da prova objetiva do concurso. Consulte abaixo:

Arquivos & Anexos Locais para a realização da prova objetiva - Ogmo-ES Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva Tamanho do arquivo: 3mb Baixar

dia da prova, que será em 13 de março, das 8 às 12 horas, na Grande Vitória e em Aracruz. No site do Idcap, o candidato também já consegue imprimir o cartão de convocação para a realização da prova objetiva. Além disso, está disponível as regras, medidas contra a Covid-19 , bem como todas as informações para seguir no, na Grande Vitória e em Aracruz.

O candidato deverá comparecer ao local da prova com, no mínimo, uma hora de antecedência, e deve estar com um documento de identidade oficial com foto, cartão de convocação e caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente.

Os portões dos locais de prova serão fechados 15 minutos antes do horário de início das provas e será proibido a entrada de qualquer candidato depois que os portões fecharem. Vale ressaltar que, devido à pandemia da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara de proteção e álcool 70%, sob pena de eliminação no processo seletivo.

PROVA

Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (15)

Matemática (15)

Língua Inglesa (10)

Informática (10)

Os gabaritos estarão disponíveis no dia 14 de março. Caso alguém não concorde com alguma das respostas poderá entrar com recurso no dia 15 de março. A lista dos aprovados na primeira fase será divulgada no dia 29 de março.

Também no dia 15, será feita a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), marcado para o período de 2 a 10 de abril. Serão convocados para esta etapa até 1.200 aprovados no primeiro exame. Os candidatos farão:

Prova de corrida de até 2,4 km, no máximo, em 12 minutos;

Prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo;

Prova abdominal.

Além disso, o processo seletivo contará com a avaliação psicológica, marcada para o período de 23 a 30 de abril. Conforme o cronograma do concurso, a classificação final está prevista para ser divulgada em 10 de maio.