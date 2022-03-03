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Prova objetiva

Veja os locais de prova para concurso de trabalhador portuário no ES

O processo seletivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Espírito Santo (Ogmo-ES) divulgou a lista com os locais para a realização da prova objetiva do concurso. Consulte aqui

Publicado em 03 de Março de 2022 às 12:51

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 mar 2022 às 12:51
Teste, prova, inteligência, criança, leitura
A prova objetiva está marcada para ocorrer no dia 13 de março Crédito: Pixabay
O processo seletivo do Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Espírito Santo (Ogmo-ES) divulgou, na quarta-feira (2), a lista com os locais para a realização da prova objetiva do concurso. Consulte abaixo:

Arquivos & Anexos

Locais para a realização da prova objetiva - Ogmo-ES

Divulgação de informações e locais para a realização da prova objetiva
Tamanho do arquivo: 3mb
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Para acessar, é necessário entrar no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
No site do Idcap, o candidato também já consegue imprimir o cartão de convocação para a realização da prova objetiva. Além disso, está disponível as regras, medidas contra a Covid-19, bem como todas as informações para seguir no dia da prova, que será em 13 de março, das 8 às 12 horas, na Grande Vitória e em Aracruz.
O candidato deverá comparecer ao local da prova com, no mínimo, uma hora de antecedência, e deve estar com um documento de identidade oficial com foto, cartão de convocação e caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente.
Os portões dos locais de prova serão fechados 15 minutos antes do horário de início das provas e será proibido a entrada de qualquer candidato depois que os portões fecharem. Vale ressaltar que, devido à pandemia da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara de proteção e álcool 70%, sob pena de eliminação no processo seletivo.
O concurso para trabalhador portuário registrou a participação de, aproximadamente, 21.700 candidatos. Ao todo, serão ofertadas 600 oportunidades, e a concorrência será de 36 inscritos por vaga.

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PROVA

Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, nas seguintes disciplinas:
  • Língua Portuguesa (15) 
  • Matemática (15) 
  • Língua Inglesa (10) 
  • Informática (10)
Os gabaritos estarão disponíveis no dia 14 de março. Caso alguém não concorde com alguma das respostas poderá entrar com recurso no dia 15 de março. A lista dos aprovados na primeira fase será divulgada no dia 29 de março.
Também no dia 15, será feita a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), marcado para o período de 2 a 10 de abril. Serão convocados para esta etapa até 1.200 aprovados no primeiro exame. Os candidatos farão:
  • Prova de corrida de até 2,4 km, no máximo, em 12 minutos; 
  • Prova de flexão e extensão de membros superiores com apoio de frente sobre o solo; 
  • Prova abdominal.
Além disso, o processo seletivo contará com a avaliação psicológica, marcada para o período de 23 a 30 de abril. Conforme o cronograma do concurso, a classificação final está prevista para ser divulgada em 10 de maio.
Haverá ainda exame médico e curso de formação, com duração de dois meses, com datas que ainda serão definidas pelo Ogmo-ES.

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