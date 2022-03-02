Inscrições para vagas de agentes de saúde em Vila Velha terminam nesta quarta

Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e morar em um dos bairros da região em que for atuar. A carga horária da função é de 40 horas semanais. O edital prevê constituir equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) nas Unidades de Saúde de três regiões do município. A taxa de participação é de R$ 52.

Prédio da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha

A região I abrange os bairros Centro, Boa Vista I, Boa Vista II, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino Espírito Santo, Glória, Ilha dos Ayres, Itapuã, Jaburuna, Jockey de Itaparica, Olaria, Praia da Costa, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Prainha, Residencial Coqueiral, Soteco e Vista da Penha. São 20 vagas.

Na região III, a oferta é de 19 postos para Aribiri, Argolas, Ataíde, Cavalieri, Chácara do Conde, Dom João Batista, Garoto, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Paul, Pedra dos Búzios, Primeiro de Maio, Sagrada Família, Santa Rita, Vila Batista, Vila Garrido e Zumbi dos Palmares.

Há ainda 14 vagas na região IV, com oportunidades em Cobilândia, Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado e Polo Empresarial Novo México.

POSTO DE INSCRIÇÃO PRESENCIAL

De acordo com a prefeitura, para quem não têm acesso à internet será disponibilizado um Posto de Inscrição Presencial, localizado na Terabyte Informática, Avenida Santa Leopoldina, nº 1031, Shopping Itaparica Center, loja 11, Coqueiral de Itaparica. O atendimento ocorre das 9h às 14h.

O processo seletivo contará com prova objetiva e curso de formação. Os exames serão aplicados no dia 20 de março de 2022. Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Informática, Ética e Legislação na Administração Pública, Conhecimento Básicos de Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.