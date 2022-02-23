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Ufes e Ifes contratam professores com salário de até R$ 5 mil

Ao todo, são 19 oportunidades para as mais diferentes áreas; há chances em Vitória, Alegre, Colatina, Aracruz e Guarapari; confira os prazos

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 fev 2022 às 14:05
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) publicaram editais de processos seletivos para a contratação de professores substitutos. Ao todo, são 19 vagas, com remuneração que chega a R$ 5.831,21.
Os candidatos devem ficar atentos, pois cada documento tem um prazo de inscrição.
A Ufes publicou diversos editais com 12 oportunidades para professores substitutos. Os postos são para os Departamentos de Agronomia, no campus de Alegre; Clínica Médica, em Maruípe; Ciências Contábeis; Engenharia Ambiental; Geografia; Linguagens, Cultura e Educação; Línguas e Letras; e Psicologia Social e Desenvolvimento, no campus de Goiabeiras.
As vagas para o campus de Goiabeiras são para as áreas/subáreas:
  • Administração/Ciências Contábeis (1)
  • Poluição do Ar, Mecânica dos Fluidos (1)
  • Geografia Humana (1)
  • Didática/Estágio Supervisionado/Educação Física (1)
  • Psicologia Social e Métodos de Pesquisa (1)
  • Teoria Literária/Literatura Brasileira/Outras Literaturas Vernáculas (1)
  • Letras/Línguas Estrangeiras Modernas – Inglês (1)
  • Língua Portuguesa e/ou Linguística/Teoria e Análise Linguística (2)
  • Linguística Aplicada/Tradução e Interpretação de Libras e Língua Portuguesa (1)
Em 2020, 122 projetos de pesquisa desenvolvidos na Ufes eram relacionados à Covid
Pró-Reitoria da Ufes divulgou vários editais para a contratação de professores Crédito: Supec/ Ufes
As inscrições podem ser feitas até 25 de fevereiro, pelos e-mails informados nos respectivos editais
No campus de Maruípe, há uma vaga para a área/subárea de Patologia Clínica. Já no campus de Alegre, a oferta é de uma oportunidade para a área/subárea de Ciências Biológicas/Fisiologia Vegetal; Ciências Agrárias/Fitotecnia.

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As inscrições para os dois campi poderão ser feitas de 7 a 11 de março, pelos e-mails citados nos respectivos editais
A remuneração varia de R$ 2.459,95 a R$ 5.831,21, conforme a titulação e a carga horária do candidato. Os processos seletivos terão validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
IFES
No Ifes, são três editais, totalizando sete vagas. Os candidatos devem consultar o site da instituição para conferir os documentos. A remuneração varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21 
Para o campus de Aracruz, são duas chances para as áreas de Atendimento Especial Especializado (1) e Informática (1). Os interessados podem se inscrever até 25 de fevereiro pelo e-mail institucional: [email protected] juntamente com o formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo candidato, bem como todas as cópias simples dos documentos comprobatórios para análise da prova de títulos. Veja o edital.
O prazo para se inscrever nas duas oportunidades do campus de Guarapari segue até 3 de março para contratação de professor substituto, nas áreas de Mecânica (1) e Letras - Português/Inglês (1). O atendimento ocorre pelo e-mail: [email protected]Clique aqui para ler o edital.
Há ainda três vagas para o campus Itapina, sendo uma na área de Química e três de Matemática. Neste caso, as inscrições podem ser feitas até 9 de março de 2022, com o preenchimento de formulário eletrônico. Veja o edital.

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